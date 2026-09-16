Triệu Lộ Tư trở lại sau gần 2 năm với 'Thư từ biệt', lần đầu làm đạo diễn kiêm nữ chính

Thư Từ Biệt được chuyển thể từ tiểu thuyết 13 Bức Thư Tuyệt Mệnh của nhà văn Kerstin Gier. Theo thông tin được công bố, dự án có sự tham gia sản xuất của Youku, Dập Nhi Tam Tư Văn Hóa và Hậu Lai Văn Hóa. Phần kịch bản do Triệu Thiên Phác và Trương Á Mẫn đảm nhiệm, trong khi Triệu Lộ Tư giữ vai trò đạo diễn và đồng thời thủ vai nữ chính Ca Lợi.

Sau gần 2 năm hạn chế xuất hiện trên phim trường, Triệu Lộ Tư chính thức công bố dự án phim mới mang tên Thư Từ Biệt tại đại hội chiêu thương của Youku. Đáng chú ý, trong lần trở lại này, nữ diễn viên không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn.

Đáng chú ý, bản quyền chuyển thể tác phẩm cũng thuộc về phòng làm việc của Triệu Lộ Tư. Việc trực tiếp tham gia nhiều khâu quan trọng cho thấy nữ diễn viên sẽ có vai trò đáng kể trong quá trình phát triển dự án, thay vì chỉ xuất hiện với tư cách diễn viên.

Trong Thư Từ Biệt, Ca Lợi là một phụ nữ độc thân gần 30 tuổi rơi vào tình cảnh thất nghiệp và thất tình cùng lúc. Cuộc sống của cô vốn đã đầy những tình huống trớ trêu, từ gia đình khiến cô mệt mỏi đến nhóm bạn bè với vô số rắc rối. Sau nhiều biến cố, Ca Lợi quyết định chấm dứt cuộc đời mà cô cho rằng đã trải qua quá nhiều thất vọng.

Trước khi thực hiện ý định, Ca Lợi viết và gửi đi 13 bức thư tuyệt mệnh tới những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Trong thư, cô thẳng thắn nói ra những suy nghĩ, cảm xúc và những điều chưa từng dám bộc lộ trước đây.

Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ tưởng như đã được chuẩn bị hoàn tất, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch của Ca Lợi không thể thực hiện. Điều trớ trêu là cả 13 bức thư đã được gửi đi, buộc cô phải đối mặt với hàng loạt tình huống ngoài dự tính.

Từ một câu chuyện tưởng như u ám, Thư Từ Biệt được xây dựng theo hướng vừa hài hước vừa giàu tính đời sống, xoay quanh hành trình một người phụ nữ tìm lại giá trị của bản thân sau những thất bại.

Việc Triệu Lộ Tư đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn và diễn viên chính khiến Thư Từ Biệt trở thành dự án đáng chú ý trong lần trở lại của cô. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên thử sức ở một vai trò mới và cho thấy định hướng mở rộng hoạt động phía sau màn ảnh.