Triệu Lộ Tư trở lại sau gần 2 năm với 'Thư từ biệt', lần đầu làm đạo diễn kiêm nữ chính

Sao quốc tế 16/09/2026 11:17

Sau gần 2 năm hạn chế xuất hiện trên phim trường, Triệu Lộ Tư chính thức công bố dự án phim mới mang tên Thư Từ Biệt tại đại hội chiêu thương của Youku.

Sau gần 2 năm hạn chế xuất hiện trên phim trường, Triệu Lộ Tư chính thức công bố dự án phim mới mang tên Thư Từ Biệt tại đại hội chiêu thương của Youku. Đáng chú ý, trong lần trở lại này, nữ diễn viên không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn.

Thư Từ Biệt được chuyển thể từ tiểu thuyết 13 Bức Thư Tuyệt Mệnh của nhà văn Kerstin Gier. Theo thông tin được công bố, dự án có sự tham gia sản xuất của Youku, Dập Nhi Tam Tư Văn Hóa và Hậu Lai Văn Hóa. Phần kịch bản do Triệu Thiên Phác và Trương Á Mẫn đảm nhiệm, trong khi Triệu Lộ Tư giữ vai trò đạo diễn và đồng thời thủ vai nữ chính Ca Lợi.

Triệu Lộ Tư trở lại sau gần 2 năm với 'Thư từ biệt', lần đầu làm đạo diễn kiêm nữ chính - Ảnh 1

Đáng chú ý, bản quyền chuyển thể tác phẩm cũng thuộc về phòng làm việc của Triệu Lộ Tư. Việc trực tiếp tham gia nhiều khâu quan trọng cho thấy nữ diễn viên sẽ có vai trò đáng kể trong quá trình phát triển dự án, thay vì chỉ xuất hiện với tư cách diễn viên.

Trong Thư Từ Biệt, Ca Lợi là một phụ nữ độc thân gần 30 tuổi rơi vào tình cảnh thất nghiệp và thất tình cùng lúc. Cuộc sống của cô vốn đã đầy những tình huống trớ trêu, từ gia đình khiến cô mệt mỏi đến nhóm bạn bè với vô số rắc rối. Sau nhiều biến cố, Ca Lợi quyết định chấm dứt cuộc đời mà cô cho rằng đã trải qua quá nhiều thất vọng.

Trước khi thực hiện ý định, Ca Lợi viết và gửi đi 13 bức thư tuyệt mệnh tới những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Trong thư, cô thẳng thắn nói ra những suy nghĩ, cảm xúc và những điều chưa từng dám bộc lộ trước đây.

Triệu Lộ Tư trở lại sau gần 2 năm với 'Thư từ biệt', lần đầu làm đạo diễn kiêm nữ chính - Ảnh 2

Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ tưởng như đã được chuẩn bị hoàn tất, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch của Ca Lợi không thể thực hiện. Điều trớ trêu là cả 13 bức thư đã được gửi đi, buộc cô phải đối mặt với hàng loạt tình huống ngoài dự tính.

Từ một câu chuyện tưởng như u ám, Thư Từ Biệt được xây dựng theo hướng vừa hài hước vừa giàu tính đời sống, xoay quanh hành trình một người phụ nữ tìm lại giá trị của bản thân sau những thất bại.

Việc Triệu Lộ Tư đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn và diễn viên chính khiến Thư Từ Biệt trở thành dự án đáng chú ý trong lần trở lại của cô. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên thử sức ở một vai trò mới và cho thấy định hướng mở rộng hoạt động phía sau màn ảnh.

Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh luận, sự nghiệp đứng trước ngã rẽ

Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh luận, sự nghiệp đứng trước ngã rẽ

Trước khi gặp vấn đề sức khỏe vào cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư được xem là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của thế hệ sinh sau năm 1995. Cô sở hữu nhiều tác phẩm được chú ý, thường xuyên đảm nhận vai nữ chính và có cơ hội góp mặt trong các dự án lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao trung tin tức sao trung xbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh luận, sự nghiệp đứng trước ngã rẽ

Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh luận, sự nghiệp đứng trước ngã rẽ

Triệu Lộ Tư rục rịch tái xuất màn ảnh vào tháng 10 năm nay?

Triệu Lộ Tư rục rịch tái xuất màn ảnh vào tháng 10 năm nay?

Kế hoạch tái xuất của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị ảnh hưởng

Kế hoạch tái xuất của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị ảnh hưởng

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi bố ruột góp mặt trong phim do chính studio của cô sản xuất

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi bố ruột góp mặt trong phim do chính studio của cô sản xuất

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ

Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới sau thời gian gây tranh luận

Triệu Lộ Tư chọn hướng đi mới sau thời gian gây tranh luận

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'