Từ nay đến cuối tháng 9, 3 con giáp Hung Vận vây quanh, khó khăn kéo đến, tình tiền thiếu kém, xui càng thêm xui

Từ nay đến cuối tháng 9, nhiều tác động xấu đến với tuổi Mùi, đặc biệt là trong công việc. Suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến con giáp này vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập.

Trong phương diện tình cảm, những quan điểm không thống nhất khiến cho mối quan hệ giữa tuổi Mùi và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Để giải quyết tình trạng này, hai bên đều cần phải lùi một bước, nhường nhịn thay vì khăng khăng với ý kiến cá nhân.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ nay đến cuối tháng 0, người tuổi Tỵ gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung cho công việc trong ngày Thương Quan ảnh hưởng. Hung thần này khiến bạn dễ bị phân tâm bởi những việc xảy ra xung quanh, có thể rơi vào vòng xoáy thị phi do lo chuyện bao đồng. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới các kế hoạch của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này bạn cũng nên để ý lời ăn tiếng nói của mình sao cho kín kẽ nếu không có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào. Hãy nhớ đối thủ luôn chực chờ cơ hội, chỉ đợi bạn mắc sai lầm để hạ bệ và cướp lấy những gì người tuổi Tỵ đang có, vì vậy đừng lơ là mất cảnh giác nhé.

Con giáp tuổi Dậu

Từ nay đến cuối tháng 9, Kiếp Tài lâm vận cảnh báo Dậu có nhiều khó khăn trong công việc, buôn bán khó khăn. Cấp trên có vẻ rất hài lòng cách làm việc của bạn nhưng cũng vì thế mà đồng nghiệp nảy sinh lòng đố kỵ với bạn, cùng công ty nhưng như kẻ thù với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng có những khúc mắc không giải quyết được, không biết thông cảm cho nhau. Bạn trẻ tuổi Dậu thì dễ bị lụy tình, gặp được người mình thích thì muốn có cho bằng được, vô tình làm giá trị của bản thân bị hạ xuống vài bậc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!