'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 14/10/2026 16:31

Sau hai lần gia hạn thời gian chiếu, bộ phim “Đội bóng nữ Kungfu” chính thức kết thúc hành trình tại rạp vào ngày 10/10, đạt doanh thu 2,345 tỉ NDT với 67,89 triệu lượt khán giả. Tác phẩm hiện đã lên các nền tảng trực tuyến và chưa có thêm hoạt động quảng bá mới từ ê-kíp.

Theo truyền thông Hoa ngữ, sau khi khấu trừ thuế và các khoản đóng góp cho quỹ phát triển điện ảnh, doanh thu phòng vé còn khoảng 2,09 tỉ NDT. Trong đó, phía sản xuất được chia khoảng 814 triệu NDT, còn các rạp chiếu nhận khoảng 1,092 tỉ NDT.

Dù tỉ lệ phân chia cụ thể giữa các nhà đầu tư chưa được công bố, Châu Tinh Trì được dự đoán là một trong những người hưởng lợi lớn từ dự án. Nam nghệ sĩ đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, gồm biên kịch, đạo diễn và tổng giám chế sản xuất, đồng thời tham gia quyết định nhiều khâu trong quá trình thực hiện bộ phim.

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT - Ảnh 1

Danh sách sản xuất “Đội bóng nữ Kungfu” có 18 công ty. Star Overseas của Châu Tinh Trì đứng thứ hai trong danh sách và đồng thời góp mặt với tư cách đồng sản xuất. Bingo Group, công ty có liên quan đến nam đạo diễn, cũng tham gia dự án.

Dựa trên cơ cấu này, truyền thông ước tính Châu Tinh Trì có thể nhận ít nhất 20% khoản doanh thu phân chia cho phía sản xuất, tương đương 162,8 triệu NDT. Nếu cộng thêm khoản thưởng doanh thu phòng vé được cho là có thể thỏa thuận với đơn vị phát hành, tổng số tiền ông nhận có khả năng vượt 240 triệu NDT, tương đương khoảng 928 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đây mới là con số dự đoán. Các điều khoản hợp đồng và thu nhập thực tế của Châu Tinh Trì chưa được công khai. Phép tính trên cũng chưa tính đến phí biên kịch, đạo diễn, tài trợ thương hiệu và những nguồn thu khác.

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT - Ảnh 2

Một cơ sở để đưa ra ước tính là trường hợp “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện” ra mắt năm 2013. Phim đạt doanh thu 1,246 tỉ NDT, nhưng Châu Tinh Trì từng vướng tranh chấp về khoản thưởng bổ sung được cho là đã thỏa thuận nếu doanh thu vượt 500 triệu NDT. Do không chứng minh được thỏa thuận, phía ông thua kiện và chỉ nhận khoảng 74,08 triệu NDT tiền chia doanh thu.

Vụ việc được xem là bài học về tầm quan trọng của các điều khoản hợp đồng. Dù vậy, hiện chưa có xác nhận Châu Tinh Trì sẽ nhận khoản thưởng bổ sung từ “Đội bóng nữ Kungfu”.

Với thành tích phòng vé của phần đầu, khả năng sản xuất phần tiếp theo đang được khán giả quan tâm. Diễn viên Tuyết Dã, gương mặt mới được gọi là “Tinh nữ lang”, cũng từng bày tỏ mong muốn nhân vật của mình có thể trở thành người dẫn dắt cả đội trong phần hai.

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi Bingo Group thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty con chuyên kinh doanh rạp chiếu phim ở Trung Quốc đại lục với giá tượng trưng chỉ 1 HKD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh rạp phim của tập đoàn liên tục gặp khó khăn về tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Trở lại phòng vé hè 2026, Châu Tinh Trì có lựa chọn đúng?

Trở lại phòng vé hè 2026, Châu Tinh Trì có lựa chọn đúng?

Điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì sau hàng loạt thành công

Điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì sau hàng loạt thành công

Phim mới của Châu Tinh Trì hạ nhiệt sau 1 tháng, rơi xuống hạng 10 phòng vé

Phim mới của Châu Tinh Trì hạ nhiệt sau 1 tháng, rơi xuống hạng 10 phòng vé

Địch Lệ Nhiệt Ba được Châu Tinh Trì chọn đóng 'Đội bóng nữ Kungfu' vì điều này

Địch Lệ Nhiệt Ba được Châu Tinh Trì chọn đóng 'Đội bóng nữ Kungfu' vì điều này

Người phụ nữ duy nhất khiến 'vua hài' Châu Tinh Trì sẵn sàng phá lệ

Người phụ nữ duy nhất khiến 'vua hài' Châu Tinh Trì sẵn sàng phá lệ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Video 5 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Sở Nhiên gây tranh cãi vì đồ bơi bó sát trên sóng truyền hình, stylist bị khán giả chỉ trích

Vương Sở Nhiên gây tranh cãi vì đồ bơi bó sát trên sóng truyền hình, stylist bị khán giả chỉ trích

Đàm Tùng Vận bất ngờ nhờ Hà Cảnh mai mối ở tuổi 36, tiết lộ kế hoạch kết hôn dang dở

Đàm Tùng Vận bất ngờ nhờ Hà Cảnh mai mối ở tuổi 36, tiết lộ kế hoạch kết hôn dang dở

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, nghi vấn hẹn hò lại bùng lên

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, nghi vấn hẹn hò lại bùng lên