'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Dù tỉ lệ phân chia cụ thể giữa các nhà đầu tư chưa được công bố, Châu Tinh Trì được dự đoán là một trong những người hưởng lợi lớn từ dự án. Nam nghệ sĩ đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, gồm biên kịch, đạo diễn và tổng giám chế sản xuất, đồng thời tham gia quyết định nhiều khâu trong quá trình thực hiện bộ phim.

Theo truyền thông Hoa ngữ, sau khi khấu trừ thuế và các khoản đóng góp cho quỹ phát triển điện ảnh, doanh thu phòng vé còn khoảng 2,09 tỉ NDT. Trong đó, phía sản xuất được chia khoảng 814 triệu NDT, còn các rạp chiếu nhận khoảng 1,092 tỉ NDT.

Danh sách sản xuất “Đội bóng nữ Kungfu” có 18 công ty. Star Overseas của Châu Tinh Trì đứng thứ hai trong danh sách và đồng thời góp mặt với tư cách đồng sản xuất. Bingo Group, công ty có liên quan đến nam đạo diễn, cũng tham gia dự án.

Dựa trên cơ cấu này, truyền thông ước tính Châu Tinh Trì có thể nhận ít nhất 20% khoản doanh thu phân chia cho phía sản xuất, tương đương 162,8 triệu NDT. Nếu cộng thêm khoản thưởng doanh thu phòng vé được cho là có thể thỏa thuận với đơn vị phát hành, tổng số tiền ông nhận có khả năng vượt 240 triệu NDT, tương đương khoảng 928 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đây mới là con số dự đoán. Các điều khoản hợp đồng và thu nhập thực tế của Châu Tinh Trì chưa được công khai. Phép tính trên cũng chưa tính đến phí biên kịch, đạo diễn, tài trợ thương hiệu và những nguồn thu khác.

Một cơ sở để đưa ra ước tính là trường hợp “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện” ra mắt năm 2013. Phim đạt doanh thu 1,246 tỉ NDT, nhưng Châu Tinh Trì từng vướng tranh chấp về khoản thưởng bổ sung được cho là đã thỏa thuận nếu doanh thu vượt 500 triệu NDT. Do không chứng minh được thỏa thuận, phía ông thua kiện và chỉ nhận khoảng 74,08 triệu NDT tiền chia doanh thu.

Vụ việc được xem là bài học về tầm quan trọng của các điều khoản hợp đồng. Dù vậy, hiện chưa có xác nhận Châu Tinh Trì sẽ nhận khoản thưởng bổ sung từ “Đội bóng nữ Kungfu”.

Với thành tích phòng vé của phần đầu, khả năng sản xuất phần tiếp theo đang được khán giả quan tâm. Diễn viên Tuyết Dã, gương mặt mới được gọi là “Tinh nữ lang”, cũng từng bày tỏ mong muốn nhân vật của mình có thể trở thành người dẫn dắt cả đội trong phần hai.