Trở lại phòng vé hè 2026, Châu Tinh Trì có lựa chọn đúng?

Vua Hài Kịch, Đội Bóng Thiếu Lâm hay Tuyệt Đỉnh Kung Fu là những tác phẩm giúp tên tuổi Châu Tinh Trì trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Vì vậy, mỗi dự án mới có sự tham gia của ông đều nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhất là sau khoảng thời gian dài ông không trực tiếp đạo diễn một tác phẩm điện ảnh.

Châu Tinh Trì là một trong những tên tuổi nổi bật của điện ảnh Hong Kong, hoạt động với nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Từ thập niên 1990, ông xây dựng phong cách riêng bằng cách kết hợp hài hước, võ thuật, những tình huống cường điệu cùng các câu chuyện về những con người bình thường theo đuổi ước mơ.

Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu càng khiến công chúng tò mò khi tiếp tục khai thác bóng đá kết hợp võ thuật, công thức từng tạo nên thành công cho Đội Bóng Thiếu Lâm. Tuy nhiên, thay vì lặp lại câu chuyện cũ, bộ phim chuyển trọng tâm sang một đội bóng nữ với dàn diễn viên trẻ. Tác phẩm vẫn giữ tinh thần hài hước và đề cao ý chí vượt khó, nhưng được đặt trong bối cảnh và câu chuyện mới.

Điểm đáng chú ý nhất trong màn trở lại của Châu Tinh Trì là khả năng thu hút khán giả đến rạp. Sau khi phát hành tại Trung Quốc vào tháng 7/2026, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu nhanh chóng tạo hiệu ứng và đạt doanh thu ở mức hàng tỷ NDT. Đến giữa tháng 8, doanh thu phim được ghi nhận ở mức hơn 2,2 tỷ NDT, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của mùa phim hè.

Thành tích này càng đáng chú ý khi thị trường điện ảnh Trung Quốc đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ Châu Tinh Trì tạo nên những tác phẩm kinh điển. Khán giả ngày nay có nhiều lựa chọn hơn, các bộ phim bom tấn cạnh tranh trực tiếp về suất chiếu và truyền thông, trong khi tên tuổi của một đạo diễn không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công.

Trong bối cảnh đó, việc Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu vẫn tạo được sức hút cho thấy giá trị thương hiệu của Châu Tinh Trì còn rất lớn. Không chỉ khán giả từng yêu thích Đội Bóng Thiếu Lâm tìm đến tác phẩm mới, bộ phim còn có khả năng tiếp cận nhóm người xem trẻ nhờ câu chuyện về thể thao, tinh thần đồng đội và hành trình theo đuổi ước mơ.

Yếu tố hoài niệm cũng đóng vai trò quan trọng. Với nhiều người, những hình ảnh bóng đá kết hợp võ thuật gợi nhớ trực tiếp đến thời kỳ đỉnh cao của Châu Tinh Trì. Việc ông lựa chọn một chủ đề quen thuộc có thể được xem là cách kết nối với khán giả cũ, đồng thời thử sức với thế hệ diễn viên và người xem mới.

Tuy nhiên, thành công phòng vé không đồng nghĩa bộ phim nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Một số ý kiến cho rằng Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu vẫn mang nhiều dấu ấn quen thuộc của Châu Tinh Trì nhưng chưa tạo được bước đột phá tương xứng với kỳ vọng. Khi đặt cạnh những tác phẩm kinh điển trước đây, bộ phim khó tránh khỏi việc bị so sánh và chịu áp lực từ chính cái bóng quá lớn của đạo diễn.

Đây cũng là nghịch lý trong màn tái xuất của Châu Tinh Trì. Khán giả tìm đến ông vì muốn nhìn thấy phong cách từng làm nên thương hiệu, nhưng đồng thời lại mong chờ một tác phẩm đủ mới để chứng minh ông vẫn có khả năng tạo ra những bất ngờ.

Dẫu vậy, nếu xét trên phương diện thương mại, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu vẫn là một màn trở lại đáng chú ý. Doanh thu hơn 2 tỷ NDT cho thấy Châu Tinh Trì chưa đánh mất khả năng thu hút khán giả sau nhiều năm không trực tiếp xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng.