Điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì sau hàng loạt thành công

Tuy nhiên, sau Đội Bóng Thiếu Lâm, cả hai không còn có cơ hội tái hợp trên màn ảnh rộng. Điều này từng khiến người hâm mộ tiếc nuối và kéo theo nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Dù vậy, Ngô Mạnh Đạt từng phủ nhận việc hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ông thậm chí vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể tiếp tục hợp tác với Châu Tinh Trì.

Trong thời kỳ đỉnh cao của điện ảnh Hong Kong, Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt từng là cặp đôi màn ảnh được khán giả đặc biệt yêu thích. Hai người cùng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Đội Bóng Thiếu Lâm và nhiều bộ phim khác. Một người thường đảm nhận kiểu nhân vật hài hước, có phần “quái chiêu”, người còn lại lại mang đến nét duyên dáng, gần gũi. Sự tung hứng tự nhiên giữa họ tạo nên những khoảnh khắc khó quên.

Đáng tiếc, mong muốn ấy cuối cùng không thể trở thành hiện thực. Tháng 2/2021, Ngô Mạnh Đạt qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của người bạn diễn lâu năm để lại khoảng trống lớn đối với những khán giả từng yêu mến bộ đôi đình đám này.

Sau đó, Châu Tinh Trì từng khiến công chúng xúc động khi được hỏi ông muốn nói gì với Ngô Mạnh Đạt. Nam nghệ sĩ thừa nhận mình rất yêu quý người bạn diễn, đồng thời tiếc nuối vì chưa bao giờ trực tiếp nói những lời ấy với ông khi còn có thể.

Có lẽ đây chính là điều không thể lấy lại dù Châu Tinh Trì đã sở hữu một sự nghiệp đáng mơ ước. Một bộ phim không thành công vẫn có thể được thay thế bằng dự án khác, một vai diễn chưa trọn vẹn vẫn còn cơ hội sửa chữa. Nhưng khi một người bạn đã rời khỏi thế giới này, những lời chưa kịp nói sẽ mãi mãi trở thành điều dang dở.

Sau khi Ngô Mạnh Đạt qua đời, Châu Tinh Trì tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, chủ yếu đứng sau máy quay. Những tác phẩm như Mỹ Nhân Ngư, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện hay Tân Vua Hài Kịch cho thấy sức sáng tạo của ông vẫn chưa dừng lại. Dẫu vậy, sự thiếu vắng những cộng sự từng đồng hành trong giai đoạn huy hoàng nhất vẫn là khoảng trống khó có thể thay thế.

Đến năm 2026, hình ảnh Ngô Mạnh Đạt một lần nữa được khán giả nhắc đến khi những chi tiết trong Kungfu Nữ Túc được xem như lời tri ân dành cho cố nghệ sĩ. Một số gương mặt từng góp mặt trong Đội Bóng Thiếu Lâm cũng trở lại, khiến ký ức về thời kỳ huy hoàng của bộ đôi Châu Tinh Trì - Ngô Mạnh Đạt càng thêm rõ nét.

Châu Tinh Trì vốn nổi tiếng kín tiếng và hiếm khi chia sẻ sâu về cảm xúc cá nhân. Vì vậy, lời thú nhận về điều ông tiếc nuối càng khiến khán giả xúc động. Sau hàng chục năm làm nghề, có lẽ giữa vô số thành tựu, điều khiến “vua hài” day dứt nhất không phải một bộ phim hay một giải thưởng, mà đơn giản là một câu nói yêu thương đã không kịp gửi đến người bạn từng đồng hành cùng mình.