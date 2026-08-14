Người phụ nữ duy nhất khiến 'vua hài' Châu Tinh Trì sẵn sàng phá lệ

Mối duyên của cả hai bắt đầu từ chương trình thiếu nhi kinh điển 430 Chuyến tàu xuyên không của TVB. Khi ấy, Châu Tinh Trì vẫn là một MC trẻ, còn Lê Chỉ San mới gia nhập chương trình.

Theo Lê Chỉ San, việc có thể mời Châu Tinh Trì trở lại trước ống kính phần lớn nhờ mối quan hệ quen biết giữa hai người từ thời trẻ. Cô hài hước chia sẻ ban đầu TVB cử mình đi vì cho rằng khả năng thuyết phục thành công sẽ cao hơn. Quả nhiên, Châu Tinh Trì nhanh chóng đồng ý khi biết người phỏng vấn là một người bạn cũ.

Nhớ lại lần đầu gặp nam diễn viên, Lê Chỉ San dùng từ “kỳ kỳ” để miêu tả. Cô kể từng cùng Châu Tinh Trì ra biển ghi hình. Trong lúc đạo diễn đang giới thiệu cô với tư cách người dẫn chương trình mới, Châu Tinh Trì bất ngờ bỏ đi và ngồi xổm bên bờ biển nghịch một con sứa bị sóng đánh dạt vào bờ.

Trong mắt Lê Chỉ San, Châu Tinh Trì thời trẻ đã sở hữu cá tính khác biệt. Khi dẫn chương trình thiếu nhi, ông không cố tạo vẻ đáng yêu mà thường xuyên đấu khẩu với các em ngay trước máy quay. Cách thể hiện hài hước, đôi khi có phần “lầy lội”, dần trở thành dấu ấn riêng của ông.

Lê Chỉ San nhận xét Châu Tinh Trì có trí tưởng tượng phong phú, khả năng quan sát và sáng tạo nổi bật. Cô cũng từng trở thành “người thử độ hài hước” cho nam diễn viên. Mỗi khi nghĩ ra một ý tưởng mới, ông thường nói ngay với cô để xem phản ứng và đánh giá liệu nó có đủ gây cười hay không.

Lần gần nhất hai người gặp nhau trước cuộc phỏng vấn là năm 2013, khi Châu Tinh Trì thực hiện Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, còn Lê Chỉ San dẫn chương trình tại buổi họp báo. Sau 13 năm, họ mới có dịp tái ngộ.

Lê Chỉ San thừa nhận từng khá lo lắng trước buổi ghi hình, bởi Châu Tinh Trì những năm gần đây thường trả lời phỏng vấn rất ngắn. Cô thậm chí chấm độ khó của cuộc trò chuyện tới 8/10. Tuy nhiên, mọi áp lực nhanh chóng biến mất khi nam diễn viên bước vào trường quay và chủ động chào hỏi.

Cô cho biết khoảnh khắc ấy khiến mình có cảm giác như gặp lại một người bạn lâu năm. Đặc biệt, mỗi lần gặp, câu đầu tiên Châu Tinh Trì thường hỏi cô là: “Sao trông cô chẳng thay đổi gì vậy?”. Với Lê Chỉ San, câu nói giản dị ấy là minh chứng cho tình bạn kéo dài hàng chục năm giữa hai người.