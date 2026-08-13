Đặng Ân Hy gây chú ý với cảnh quay gây tranh cãi trong 'Hoa Khai Cẩm Tú'

Sao quốc tế 13/08/2026 17:06

Một trong những phân cảnh gây chú ý nhất là khi Phó Đình Vân bị ép uống rượu độc. Không chấp nhận chờ chết, cô cố gắng móc họng để nôn chất độc nhưng bất thành. Trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt nữ chính hướng về thùng đồ ăn thừa bốc mùi trong sân.

Hoa Khai Cẩm Tú lên sóng từ ngày 9/8 trên Tencent, thuộc thể loại cổ trang gia đấu, xoay quanh Phó Đình Vân, con gái thứ chín dòng đích của gia đình họ Phó. Sau khi bị vu oan, cô không chỉ phải đối mặt với những lời dị nghị mà còn rơi vào tình cảnh nguy hiểm khi chính người thân tìm cách thủ tiêu để bảo toàn danh tiếng gia tộc.

Một trong những phân cảnh gây chú ý nhất là khi Phó Đình Vân bị ép uống rượu độc. Không chấp nhận chờ chết, cô cố gắng móc họng để nôn chất độc nhưng bất thành. Trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt nữ chính hướng về thùng đồ ăn thừa bốc mùi trong sân.

Phó Đình Vân sau đó bò đến, bất chấp sự ghê sợ để đưa đồ ăn thừa vào miệng với hy vọng kích thích nôn ói. Đặng Ân Hy thể hiện cảnh quay bằng hàng loạt phản ứng cơ thể như nhíu mày, run rẩy, cổ họng co thắt và liên tục nôn ói.

Đặng Ân Hy gây chú ý với cảnh quay gây tranh cãi trong 'Hoa Khai Cẩm Tú' - Ảnh 1

Điểm khiến phân cảnh nhanh chóng gây chú ý là cách thực hiện khá trực diện. Thay vì chỉ sử dụng góc máy để tạo cảm giác nhân vật đang ăn, cảnh phim được xây dựng theo hướng chân thực, khiến cảm giác ghê sợ và tuyệt vọng của nhân vật trở nên rõ rệt.

Sau khi lên sóng, một bộ phận khán giả dành lời khen cho Đặng Ân Hy. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã thể hiện được bản năng sinh tồn của Phó Đình Vân khi đứng trước ranh giới sống chết. Đặc biệt, khoảnh khắc nhân vật bò về phía thùng đồ ăn thừa được đánh giá là thể hiện rõ sự hoảng loạn và bất lực.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả không hoàn toàn tích cực. Một số ý kiến cho rằng dù cảnh quay có mức độ chân thực cao, diễn xuất của Đặng Ân Hy vẫn chưa thực sự tự nhiên. Có người nhận xét ánh mắt của nữ diễn viên đôi lúc còn trống rỗng, biểu cảm chưa tương xứng với những biến cố nghiêm trọng mà nhân vật phải trải qua.

Đặng Ân Hy gây chú ý với cảnh quay gây tranh cãi trong 'Hoa Khai Cẩm Tú' - Ảnh 2

Tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh việc Đặng Ân Hy có thực sự ăn đồ ăn thừa hay không, mà còn đặt ra câu hỏi về giá trị của việc “hy sinh” hình ảnh để phục vụ vai diễn. Với một số khán giả, hành động khó chịu này cho thấy nữ diễn viên nghiêm túc và sẵn sàng làm khó bản thân. Nhưng với những người khác, sự chân thực về hình thể không thể thay thế khả năng truyền tải cảm xúc và diễn biến tâm lý.

Sinh năm 2005, Đặng Ân Hy bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Trong Hoa Khai Cẩm Tú, cô phải thể hiện một Phó Đình Vân trải qua hàng loạt biến cố, từ bị người thân phản bội đến đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Đây là dạng vai đòi hỏi diễn viên không chỉ thể hiện bằng hành động mà còn phải cho thấy quá trình thay đổi nội tâm.

Vì vậy, một phân cảnh gây tranh cãi chưa đủ để đánh giá toàn bộ màn thể hiện của Đặng Ân Hy. Khi Hoa Khai Cẩm Tú tiếp tục phát sóng, nữ diễn viên vẫn còn nhiều cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất qua hành trình trưởng thành và sinh tồn của Phó Đình Vân.

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Hoa Khai Cẩm Tú đã nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi ra mắt. Bộ phim được phát hành trên Tencent Video và WeTV, quy tụ Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy cùng dàn diễn viên như Ôn Tranh Vanh, Phạm Thi Nhiên, Đổng Tử Phàm, Trương Manh và Đàm Khải. Tác phẩm do Đặng Khoa đạo diễn, Nam Trấn chấp bút, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Chi và có tổng cộng 36 tập.

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