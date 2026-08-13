Đắk Lắk: Nữ nhân viên thư viện mất liên lạc sau buổi liên hoan

Đời sống 13/08/2026 09:56

Một nữ nhân viên thư viện trường học ở Đắk Lắk bất ngờ mất liên lạc sau khi dự liên hoan gặp mặt cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều 12/8, ông Hà Hoàng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ea Wy (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đã tiếp nhận trình báo về trường hợp chị L.T.M.D. (SN 1987), nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Chinh, mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/8, trường tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau khi buổi liên hoan, chị D. cùng một số giáo viên dọn dẹp rồi về phòng nghỉ.

Đến hơn 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh nghe tiếng động bất thường phát ra từ phòng chị D. Người này gọi và nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi.

Đắk Lắk: Nữ nhân viên thư viện mất liên lạc sau buổi liên hoan - Ảnh 1
Chị L.T.M.D. (SN 1987), nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Chinh. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Dân trí, khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. nên vào kiểm tra. Bên trong phòng không có người, nhưng một góc nệm trên giường và một phần tủ treo quần áo bị cháy.

"Xe máy của em gái tôi vẫn để lại ở trường nhưng người đã mất tích. Gia đình rất lo lắng và đang nỗ lực tìm kiếm", ông Lê Minh Tiến, anh trai chị D., chia sẻ với báo Dân trí.

Theo ông Tiến, chị D. thường ở lại khu nhà tập thể của trường để tiện làm việc.

Sau khi nắm thông tin, gia đình chị D. đã báo Công an xã Ea Wy và tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh trường nhưng không thấy.

Công an xã Ea Wy cũng cử lực lượng hỗ trợ gia đình tìm kiếm chị D.

Theo lãnh UBND xã Ea Wy, vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

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