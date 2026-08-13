Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 13/8/2026, 3 con giáp Tương Phá cản trở, sự nghiệp lao dốc, vận xui liên tiếp kéo đến, tình cảm buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 13/8/2026, một ngày không mấy suôn sẻ với tuổi Tý. Vận xui liên tiếp kéo tới, công việc xuất hiện những trở ngại khó hiểu. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng khó lòng có thể giải quyết được trong một sớm một chiều.

Hung tinh càng khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Con giáp này trở nên lúng túng, mất tập trung và dễ gây ra sai sót cũng vì thế. Có thể tuổi Tý sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục hậu quả mình gây ra.

Ngoài ra, còn có những trúc trắc trên đường tình duyên của tuổi Tý. Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện chẳng xứng đáng. Có nhiều lúc, cần phải bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, đừng để những xô bồ trong cuộc sống khiến mình tâm trạng bất ổn mà nổi nóng với người thương.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 13/8/2026, tuổi Mão có điềm báo có thể xảy ra tranh chấp với người khác về quyền lực do Tương Phá cản trở. Bạn là người tham vọng nhưng chưa biết thể hiện một cách khéo léo nên vô tình làm mích lòng người khác, khiến đối phương có cái nhìn không thiện cảm mà bỏ qua năng lực thực sự của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, một vài kế hoạch buôn bán kinh doanh của bản mệnh trong ngày này còn vấp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Dù đã có sự chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự nhưng lợi nhuận của bạn vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ngũ hành sinh xuất cũng phần nào tác động lên chuyện tình cảm vốn đã đầy rẫy rối ren của con giáp này. Mối quan hệ của bạn và nửa kia ngày càng căng thẳng khi mâu thuẫn mới cũ chồng chất nhưng chẳng được giải quyết một cách ổn thỏa.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 13/8/2026, tuổi Mùi không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Mùi cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

May mắn là tuổi Mùi đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

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