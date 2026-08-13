Nửa cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Nửa cuối tháng 8 dương lịch, tuổi Hợi có tài vận tăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc tiêu xài không cần phải căn ke quá mức. Đặc biệt những người kinh doanh sẽ tăng lợi nhuận lên gấp bội. Việc con giáp này cần làm lúc này là tính toán cho những bước đi kế tiếp để duy trì tài khí.

Mộc sinh Hỏa báo hiệu tình yêu đôi lứa vô cùng hạnh phúc, bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp. Người ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn trong cả hiện tại và tương lai. Tình yêu ngọt ngào hiện tại tạo ra nguồn động viên rất lớn cho cả hai.

Con giáp tuổi Dần

Nửa cuối tháng 8 dương lịch, cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của bản mệnh. Ngày này những kế hoạch, dự định của bạn đều báo tin vui về, đem tới cho con giáp này sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân đà này, những người tuổi Dần nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bạn luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bạn, nếu gặp khó khăn hãy chia sẻ với mọi người.

Con giáp tuổi Tý

Nửa cuối tháng 8 dương lịch, đường tài lộc của tuổi Tý tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy tuổi Tý cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của tuổi Tý trở nên tươi sáng. Mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

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