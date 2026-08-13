Định nghĩa lại hương hoa hồng cho cả hai giới cùng nước hoa SR Helen

Làm đẹp 13/08/2026 10:43

Không phải là đóa hồng được cắm trong lọ thủy tinh kiêu kỳ, SR Helen đại diện cho đóa hồng hoang dại nở rộ giữa sa mạc—gai góc, khoáng đạt nhưng đầy sức hút ma mị.

Nếu bạn từng nghĩ hoa hồng chỉ đại diện cho sự ngọt ngào và ủy mị, SR Helen từ nhà Saras Perfume sẽ hoàn toàn định nghĩa lại khái niệm đó. Vượt ra khỏi những định kiến thông thường, SR Helen mang đến sự tinh tế đầy cá tính cho cả nam lẫn nữ, trở thành dòng nước hoa đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu trong hành trình tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và chiều sâu nội tâm.

Không phải là đóa hồng được cắm trong lọ thủy tinh kiêu kỳ, SR Helen đại diện cho đóa hồng hoang dại nở rộ giữa sa mạc—gai góc, khoáng đạt nhưng đầy sức hút ma mị.

Định nghĩa lại hương hoa hồng cho cả hai giới cùng nước hoa SR Helen - Ảnh 1

Á hậu Linh Chi - Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, đại diện hình ảnh của Saras Beauty

Hành trình khứu giác: Sự va chạm giữa hoa hồng và gỗ trầm ấm

Được chế tác từ nguồn hương liệu Anh Quốc thượng hạng, SR Helen thiết lập sự độc đáo ngay từ những giây đầu tiên chạm lên da:

Tầng hương đầu: Nốt hương hoa hồng quyến rũ không xuất hiện đơn độc mà đặt cạnh vị cay ấm, hơi "ngông nghênh" của thì là Ai Cập. Sự kết hợp tưởng như đối nghịch này tạo nên màn mở đầu đầy kích thích, như lời mời gọi vào thế giới nội tâm sâu sắc.

Tầng hương giữa: Khi lớp hương đầu dịu lại, tầng hương giữa mở ra bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với sự giao thoa nhịp nhàng giữa hoa hồng nồng nàn, cỏ hương bài xanh mát và gỗ tuyết tùng vững chãi. Mùi hương tựa như làn sương ban mai lảng vảng trong khu rừng già, mang lại cảm giác kiêu hãnh và bình yên.

Tầng hương cuối: Càng về cuối, sự ấm áp của xạ hương, gỗ guaiac và nhũ hương đọng lại bền bỉ trên da. Tất cả tạo nên khoảng lặng trầm lắng như bầu trời sao giữa sa mạc, mang đến diện mạo uy quyền nhưng vô cùng tinh tế.

Định nghĩa lại hương hoa hồng cho cả hai giới cùng nước hoa SR Helen - Ảnh 2

Phong cách tối giản, đồng hành cùng mọi hành trình

Bên cạnh chiều sâu khứu giác, SR Helen sở hữu thiết kế nhỏ gọn và tinh giản. Đây là điểm cộng lớn giúp các quý ông hay quý cô dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi để sẵn sàng tiếp thêm sự tự tin.

Sở hữu gu mùi hương Unisex đa dụng, SR Helen vừa là "vũ khí" vô hình hoàn hảo trong các buổi tối trang trọng để khẳng định đẳng cấp, vừa lý tưởng cho những buổi hẹn hò cà phê, xem triển lãm hay gặp gỡ bạn bè. Đặc biệt vào những ngày thu đông se lạnh, hương thơm sẽ phát huy tối đa công năng, bao bọc bạn trong một hào quang ấm áp, tri thức và quyến rũ tự nhiên.

Định nghĩa lại hương hoa hồng cho cả hai giới cùng nước hoa SR Helen - Ảnh 3

Bảo chứng chất lượng quốc tế từ nước hoa Saras 

Để mang đến trải nghiệm hương thơm bền lâu và an toàn cho người sử dụng, Saras Beauty áp dụng hệ thống tiêu chuẩn nghiêm ngặt:

Hương liệu Anh Quốc chuẩn IFRA: Nhập khẩu chính ngạch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn từ Hiệp hội Nước hoa Quốc tế.

Sản xuất tiêu chuẩn quốc tế: Đóng gói trực tiếp tại nhà máy đạt chứng nhận BRCGS CP4 và ISO 22716, giúp độ lưu hương bền bỉ và độ tỏa hương ổn định.

Định nghĩa lại hương hoa hồng cho cả hai giới cùng nước hoa SR Helen - Ảnh 4

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