Nước hoa nữ Belle - Chai nước hoa 'quốc dân' dành cho những cô nàng yêu phong cách ngọt ngào, thanh lịch

Làm đẹp 13/08/2026 10:35

Không phải ngẫu nhiên những mùi hương mang phong cách thanh lịch, nữ tính luôn nằm trong danh sách 'must-have' của phái đẹp. Đó cũng chính là lý do SR Belle ra đời với mong muốn mang đến một sự lựa chọn vừa sang trọng, tinh tế, vừa đáp ứng linh hoạt nhiều phong cách và độ tuổi khác nhau.

 

Được sáng tạo từ nguồn hương liệu cao cấp nhập khẩu từ Vương quốc Anh, SR Belle lấy cảm hứng từ kiệt tác danh tiếng Lancôme La Vie Est Belle. Dù vậy, nhà Saras đã khéo léo thổi vào đó một dấu ấn rất riêng nhờ sự cân bằng giữa vị trái cây mọng nước, hương hoa mềm mại và lớp nền ngọt ấm, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ cú chạm đầu tiên. Chính vẻ đẹp nữ tính, sang trọng và tràn đầy năng lượng ấy đã giúp SR Belle vinh dự trở thành dòng sản phẩm đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, góp phần tôn vinh nét đẹp rạng rỡ và sự tự tin tỏa sáng của phái đẹp.

Nước hoa nữ Belle - Chai nước hoa 'quốc dân' dành cho những cô nàng yêu phong cách ngọt ngào, thanh lịch - Ảnh 1
SR Belle vinh dự trở thành dòng sản phẩm đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu

SR Belle dẫn dắt cảm xúc qua hành trình ba tầng hương mượt mà và nữ tính:

Tầng hương đầu: Mở đầu là sự kết hợp tươi mát của quả lý chua đen cùng quả lê mọng nước, mang đến năng lượng tích cực và cảm giác thanh nhẹ.

Tầng hương giữa: Khi mùi hương lan tỏa, sự xuất hiện của hoa diên vĩ quyến rũ, hoa nhài thanh thoát và hoa cam rạng rỡ tạo nên diện mạo nữ tính, cuốn hút nhưng không hề nồng gắt.

Tầng hương cuối: Đọng lại trên da là sự ấm áp của hoắc hương, đậu Tonka, hương Vani ngọt ngào cùng vị béo ngậy đầy lôi cuốn của kẹo nhân hạt, giúp vệt hương vương vấn tinh tế khó phai.

Nước hoa nữ Belle - Chai nước hoa 'quốc dân' dành cho những cô nàng yêu phong cách ngọt ngào, thanh lịch - Ảnh 2

Bên cạnh nghệ thuật mùi hương, SR Belle còn ghi điểm tuyệt đối nhờ thiết kế mang phong cách tối giản nhưng không kém phần kiêu sa. Thân chai thủy tinh trong suốt kết hợp cùng những đường nét mềm mại và điểm nhấn nắp vàng thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp thượng hạng trên bàn trang điểm.

Với khả năng ứng dụng vượt trội, SR Belle là "chìa khóa" linh hoạt cho mọi khoảnh khắc:

Môi trường công sở: Kết hợp cùng outfit thanh lịch, tạo cảm giác chỉn chu, gần gũi.

Dạo phố, hẹn hò: Sóng đôi cùng những chiếc váy nữ tính hay phong cách năng động hằng ngày, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng đủ để đối phương lưu lại ấn tượng khó quên.

Nước hoa nữ Belle - Chai nước hoa 'quốc dân' dành cho những cô nàng yêu phong cách ngọt ngào, thanh lịch - Ảnh 3

Để mang đến trải nghiệm hương thơm bền lâu và an toàn cho người sử dụng, Saras Beauty áp dụng hệ thống tiêu chuẩn nghiêm ngặt:

Hương liệu Anh Quốc chuẩn IFRA: Nhập khẩu chính ngạch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn từ Hiệp hội Nước hoa Quốc tế.

Sản xuất tiêu chuẩn quốc tế: Đóng gói trực tiếp tại nhà máy đạt chứng nhận BRCGS CP4 và ISO 22716, giúp độ lưu hương bền bỉ và độ tỏa hương ổn định.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chai nước hoa có hương thơm dễ dùng, ngọt vừa phải, thanh lịch và phù hợp cho nhiều dịp, SR Belle chắc chắn là lựa chọn rất đáng trải nghiệm. Hãy để mùi hương đẹp này giúp bạn thêm tự tin và tỏa sáng theo cách tự nhiên nhất!

Nước hoa nữ Belle - Chai nước hoa 'quốc dân' dành cho những cô nàng yêu phong cách ngọt ngào, thanh lịch - Ảnh 4

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