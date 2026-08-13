SR Exquisite: Khí chất thanh lịch và sức hút từ 'trái cấm' ngọt ngào

Làm đẹp 13/08/2026 10:39

Đúng như tên gọi của mình, SR Exquisite là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét tinh tế thuần khiết và sự quyến rũ kiêu kỳ. Đây chính là thứ 'vũ khí' vô hình nhưng mãnh liệt, đủ sức thu hút và chiếm trọn tâm trí người đối diện ngay từ cái chạm đầu tiên.

Thông qua SR Exquisite, nước hoa Saras mang đến một định nghĩa mới về sự lôi cuốn của phái đẹp hiện đại. Không cần những nốt hương quá nồng đậm hay phô trương, sản phẩm vẫn tạo nên sức hút ma mị nhờ tái hiện thành công tinh thần của kiệt tác kinh điển Jo Malone English Pear & Freesia. Đây chính là tuyên ngôn ngầm của người phụ nữ hiện đại: nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng một khi đã lướt qua là ghi dấu sâu đậm. Chính nét đẹp thanh lịch, tinh tế cùng thần thái kiêu sa ấy đã giúp SR Exquisite vinh dự trở thành dòng nước hoa đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, góp phần tôn vinh nhan sắc tự nhiên và sức hút độc bản của phái đẹp.

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SR Exquisite vinh dự trở thành dòng nước hoa đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu

Giai điệu mượt mà của hoa cỏ và trái cây chín mọng

Sức hấp dẫn của SR Exquisite nằm ở cách sắp đặt các tầng hương mượt mà và đầy tính nghệ thuật:

Tầng hương đầu: Khứu giác ngay lập tức bị chinh phục bởi khoảnh khắc quả lê vỡ òa tuôn tràn mật ngọt, phối hợp nhịp nhàng cùng dưa tươi mát lành.

Tầng hương giữa: Sự trong trẻo nhường chỗ cho phần trung tâm đầy lãng mạn, nơi hoa lan Nam Phi (Freesia) thanh lịch đan cài cùng hoa hồng quyến rũ, tôn vinh trọn vẹn nét nữ tính thượng thượng.

Tầng hương cuối: Khi lắng sâu trên da thịt, nốt hương cuối đọng lại cảm giác ấm áp, dễ chịu từ xạ hương, hoắc hương, đại hoàng và nhựa hổ phách.

Bản hòa ca này mang đến diện mạo đa sắc thái: vừa tươi mát, thanh sạch khi diện đồ công sở, lại vừa phảng phất nét lôi cuốn, bí ẩn của một "trái cấm" trong các buổi tiệc tối hay những cuộc hẹn hò lãng mạn dưới tiết trời thu đông.

SR Exquisite: Khí chất thanh lịch và sức hút từ 'trái cấm' ngọt ngào - Ảnh 2

Thiết kế thời thượng và tính ứng dụng đa năng

Sở hữu thiết kế tối giản nhưng đầy quyền lực, thân chai thủy tinh cao cấp được chế tác sắc sảo với các đường nét vuông vức thời thượng, làm tôn lên sắc nước hoa trong trẻo bên trong.

Hơn cả một mùi hương, SR Exquisite là người bạn đồng hành "cân" mọi phong cách—từ đi học, đi làm đến dạo phố hay tiệc tùng. Đây chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một mùi hương thanh lịch, sang trọng với mức giá hợp lý.

SR Exquisite: Khí chất thanh lịch và sức hút từ 'trái cấm' ngọt ngào - Ảnh 3

Bảo chứng chất lượng quốc tế từ Saras Perfume

Để mang đến trải nghiệm hương thơm bền lâu và an toàn cho người sử dụng, Saras Beauty áp dụng hệ thống tiêu chuẩn nghiêm ngặt:

Hương liệu Anh Quốc chuẩn IFRA: Nhập khẩu chính ngạch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn từ Hiệp hội Nước hoa Quốc tế. Sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận BRCGS CP4 và ISO 22716, giúp độ lưu hương bền bỉ và độ tỏa hương ổn định.

𝐒𝐀𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌

Thương hiệu mỹ phẩm & nước hoa chính hãng

Showroom: 27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP. HCM

Hotline: 0909 750 307

Hệ thống cửa hàng chính hãng:

Shopee: https://shopee.vn/sarasbeauty.store

TikTok Shop: https://www.tiktok.com/@sarasbeautyvn

Website: https://sarasbeauty.vn

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Từ khóa:   Nước hoa SR Exquisite Saras Beauty Nước hoa anh quốc

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