Mở cửa xe cho khách xuống giữa cao tốc, một phụ nữ ngã tử vong

Đời sống 12/08/2026 11:54

Sáng 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại (33 tuổi, trú phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại (33 tuổi, trú phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Mở cửa xe cho khách xuống giữa cao tốc, một phụ nữ ngã tử vong - Ảnh 1
Đối tượng Vũ Mạnh Đại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 5/6, Đại điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 23H-017.80 lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hướng từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang.

Đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Văn Phú, xã Tây Cốc (Phú Thọ), tài xế này dừng xe đón, trả khách không đúng nơi quy định, cho hành khách xuống ngay trên đường cao tốc.

Đáng chú ý, tài xế mở cửa ô tô khi phương tiện đang di chuyển, chưa dừng hẳn và chưa bảo đảm an toàn. Hành động đó khiến chị N.T.N.Q. (33 tuổi, trú tại thôn Phong Phú, xã Tây Cốc) bị ngã trong quá trình bước xuống xe, dẫn đến tử vong.

Mở cửa xe cho khách xuống giữa cao tốc, một phụ nữ ngã tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tuyệt đối không dừng, đỗ, đón, trả khách trên đường cao tốc hoặc tại các vị trí không được phép.

Tài xế chỉ mở cửa cho hành khách lên, xuống khi ô tô đã dừng hẳn tại nơi bảo đảm an toàn theo quy định.

Cơ quan công an khẳng định mọi hành vi vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ quy định về an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện lái xe có hành vi dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định hoặc vi phạm các quy tắc an toàn giao thông, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.

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