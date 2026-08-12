Sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập

Đời sống 12/08/2026 11:45

Sân bay Tân Sơn Nhất phải hai lần đình chỉ cất, hạ cánh khẩn cấp trong tối 11/8 sau khi phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) gần khu vực hoạt động của máy bay.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA) xác nhận sự việc và cho biết sân bay đã kích hoạt phương án ứng phó UAV nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay. Đến 20h34, sân bay đã khôi phục hoạt động cất hạ cánh.

Theo báo cáo sơ bộ của TIA, vụ việc bắt đầu từ chiều cùng ngày khi các tổ lái liên tiếp ghi nhận vật thể bay bất thường trong khu vực tĩnh không sân bay.

Cụ thể, lúc 17h34, chuyến bay VJ601 từ Cam Ranh về TPHCM trong quá trình chuẩn bị hạ cánh đã phát hiện drone ở độ cao 3.000 feet (khoảng 900m).

Đến 18h14, một máy bay Boeing 777 vừa cất cánh từ đường băng 25L, lên độ cao 1.800 feet (khoảng 550m) thì phi công phát hiện drone ở bên phải tàu bay, cách khoảng 500m.

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Hành khách đi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Đài chỉ huy, lúc 18h28, TIA đã kích hoạt phương án ứng phó tình huống vi phạm tĩnh không khẩn cấp, ra lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động bay đi và đến để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau gần 1 giờ rà soát, đến 19h16, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Đài chỉ huy mới cho phép sân bay khai thác trở lại. Tuy nhiên, chỉ 24 phút sau (19h40), Trung tâm 3 lại tiếp tục phát hiện tín hiệu UAV xuất hiện ở hướng Tây – Tây Nam. Ngay lập tức, lệnh đình chỉ cất, hạ cánh lần thứ 2 được phát ra, toàn bộ hệ thống ứng phó sự cố UAV được kích hoạt lại.

Do 2 đợt dừng bay đột ngột, hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào cảnh xáo trộn dây chuyền. Thời điểm đó, ít nhất 7 máy bay chuẩn bị rời sân bay phải nằm chờ trên đường dẫn. Hàng loạt chuyến bay quốc tế và quốc nội sắp đáp buộc phải bay vòng chờ trên bầu trời hoặc đáp khẩn cấp xuống các sân bay dự bị lân cận.

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Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất – nơi thực hiện công tác điều hành, kiểm soát hoạt động bay - Ảnh: VietNamNet

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Bộ Tư lệnh TPHCM đang phối hợp xác minh thông tin liên quan đến vật thể được cho là xuất hiện cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 1-2km. Hiện tại, đơn vị chuyên môn chưa có thông tin cụ thể về đặc điểm, tính chất của vật thể này.

ACV đã cử lực lượng thuộc bộ phận an toàn - an ninh vào sân bay để phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị công an liên quan xác minh, xử lý vụ việc.

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