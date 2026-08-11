TIN MỚI: Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tra cứu

Đời sống 11/08/2026 14:09

Một số người dân tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh... đã có thể tra cứu thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) trên ứng dụng VNeID.

Theo thông tin từ VnExpress, ông Đinh Hồng Phong, chuyên gia về cơ sở dữ liệu đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, cơ quan quản lý đang chuyển từ cách xác định thửa đất dựa trên thông tin hành chính sang sử dụng mã định danh.

Chia sẻ tại hội thảo về quản lý dữ liệu địa điểm, ngày 10/8, ông cho hay, trước đây, để xác định một thửa đất cần các thông tin như xã, phường, tỉnh, thành, tờ bản đồ và số thửa. Khi địa giới hành chính thay đổi, như sáp nhập xã, phường, địa chỉ thửa đất cũng bị ảnh hưởng.

Theo phương án mới, mỗi thửa đất sẽ có một mã riêng, tương tự mã định danh cá nhân của công dân. Mã này không phụ thuộc vào ranh giới phường, xã, tỉnh, thành và được mã hóa trực tiếp từ vị trí, tọa độ kinh độ, vĩ độ của thửa đất.

Từ cuối năm 2025, cơ quan quản lý bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thửa đất. Yêu cầu, 100% thửa đất khi đưa vào cơ sở dữ liệu phải có mã định danh. Đến nay, khoảng 69,7 triệu thửa đất đã được đưa vào cơ sở dữ liệu và được cấp mã định danh.

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Người dân đăng nhập tài khoản định danh mức 2 trên VNeID để kiểm tra sổ đỏ đã tích hợp trên VNeID hay chưa tại mục "GCN quyền sử dụng đất" - Ảnh: Báo Lao Cai

Ông Đinh Hồng Phong, chuyên gia về cơ sở dữ liệu đất đai, chia sẻ giao diện mã định danh thửa đất và "sổ đỏ" điện tử, đang trong quá trình hoàn thiện, chưa phải phiên bản cuối cùng. Ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ về ứng dụng, theo ông Phong, mã định danh phục vụ việc lập hồ sơ địa chính số đến từng thửa đất, giúp người dân tra cứu, xác thực thông tin về chủ sử dụng và tình trạng pháp lý trên nền tảng số. Mã định danh cũng giúp triển khai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng điện tử, hay còn gọi là "sổ đỏ".

Hiện vẫn xảy ra tình trạng "sổ đỏ" giả hoặc một giấy chứng nhận được mang đi cầm cố, thế chấp nhiều lần. Những tồn tại này sẽ được khắc phục khi quản lý đất đai bằng dữ liệu.

"Thông qua mã định danh thửa đất, tất cả biến động về thông tin đất đai sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, giúp chống làm giả hồ sơ, cho phép đối chiếu, xác thực với cơ sở dữ liệu đất đai trung tâm", chuyên gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói.

Năm 2026, cơ quan quản lý sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Đến hết năm 2027, hoàn thành đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và phủ kín cơ sở dữ liệu đất đai toàn quốc. Cơ quan quản lý đất đai cũng đang phối hợp với cơ quan quản lý căn cước để tích hợp thông tin đất đai với VNeID.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng thư ký Hiệp hội dữ liệu quốc gia, cho rằng, địa điểm dưới góc nhìn dữ liệu không chỉ là một điểm hoặc khu vực trên bề mặt Trái Đất, mà có thể gắn với con người, thửa đất, doanh nghiệp hay công trình.

Khi được chuẩn hóa, định danh và kết nối, dữ liệu địa điểm có thể trở thành điểm kết nối của nhiều hoạt động trong nền kinh tế số, từ logistics đến liên thông dữ liệu dân cư, đất đai và dịch vụ công. "Dữ liệu địa điểm thực sẽ không đơn thuần chỉ là một loại dữ liệu mà còn là một lớp hạ tầng của nền kinh tế số", ông Sơn nói.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an, cần nhìn nhận dữ liệu địa điểm như một hạ tầng dữ liệu chiến lược, có vai trò tương tự dữ liệu dân cư, dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu đất đai hay dữ liệu bản đồ nền.

Ông cho rằng, dữ liệu địa điểm, không gian là nền tảng, không chỉ phục vụ xác định vị trí địa lý, mà còn là điểm kết nối giữa con người, tổ chức, tài sản, công trình, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hệ thống địa điểm chuẩn hóa sẽ tạo nền tảng chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan nhà nước, thúc đẩy thương mại điện tử, logistics, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, ứng cứu khẩn cấp và cung cấp dịch vụ công, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu.

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Ông Đinh Hồng Phong, chuyên gia về cơ sở dữ liệu đất đai, chia sẻ giao diện mã định danh thửa đất và "sổ đỏ" điện tử, đang trong quá trình hoàn thiện, chưa phải phiên bản cuối cùng - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ báo Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an tổ chức chiến dịch 90 ngày đêm triển khai làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được làm sạch, đúng, đủ, các giao dịch được thực hiện ngay trên không gian mạng. Thông tin về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất sau đó cũng được mã hóa, tích hợp trên VNeID để mọi người tra cứu, kiểm soát.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06 (Bộ Công an), khi dữ liệu đất đai được kết nối với đúng chủ thể, người dân sẽ từng bước giảm việc xuất trình, sao chụp giấy tờ. Cơ quan quản lý cũng giảm khâu nhập liệu, đối chiếu thủ công và nâng cao khả năng xác thực thông tin.

C06 cho biết, việc tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Mặc dù quy định hiện hành đã xác định Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận giấy khi đáp ứng đủ điều kiện, nhưng vẫn thiếu hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử, nhất là đối với hồ sơ cũ, hồ sơ thiếu thông tin…

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