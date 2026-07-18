Nạn nhân tử vong là anh Lò Văn Ch. (31 tuổi, trú tại Bản Chít); 6 trường hợp nghi mất tích gồm (Phạm Thị L. (32 tuổi), Phạm Bảo Ch. (11 tuổi), Phạm Xuân Tr. (8 tuổi), Lường Thị X. (45 tuổi), Đỗ Thị H. (54 tuổi), Nguyễn Thị M. (68 tuổi), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than, Lai Châu); 2 người bị thương là Lò Văn Ch. (33 tuổi) và Phạm Thanh H. (35 tuổi) cùng trú tại Bản Chít, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Than Uyên.

Theo báo Thanh Niên , báo cáo mới nhất của Công an xã Mường Than (Lai Châu), tính đến 19 giờ ngày 17.7, mưa lũ đã khiến 1 người chết, 6 người nghi mất tích và 2 người bị thương.

Tại Km 354 trên QL32, thuộc địa phận bản Che Bó, bản Chít, nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua đường quốc lộ (từ bãi đá Phương Nhung kéo dài đến đường vào bản Chít với chiều dài khoảng 800 m), gây ách tắc phương tiện giao thông, khiến các phương tiện tạm thời không thể đi qua.

Mưa lũ đã cuốn trôi hoàn toàn 13 ngôi nhà (bản Sắp Ngụa bị 9 nhà, bản Đội 9 bị 4 nhà), nhiều nhà dân bị hư hỏng và nguy cơ sạt lở. Đáng chú ý, tại các bản: Khoang, Vè, Hát Nam, Mường Mít, Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa có 4.668 người dân đang bị cô lập do mưa lũ.

Đường QL279 địa phận bản Sắp Ngụa, đoạn rẽ ngã ba đường vành đai bị ngập khoảng 50 m, nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông; đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít bị sạt lở khoảng 300 m, phương tiện tạm thời chưa đi chuyển qua được.

Theo thông tin báo Dân trí, trước tình hình trên, xã Mường Than đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ, giáo viên và người dân tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Công an tỉnh Lai Châu điều động 90 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường. Công an các xã Than Uyên, Mường Kim, Khoen On, Pắc Ta và Tân Uyên cũng cử 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 ô tô chuyên dụng hỗ trợ xã Mường Than.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mường Than đã huy động 6 máy xúc, 3 máy xúc lật và 8 ô tô để san gạt đất đá, khắc phục tạm thời các điểm ách tắc trên quốc lộ 32.

Lực lượng chức năng giải cứu người bị mắc kẹt trong mưa lũ. Ảnh: Báo Dân trí.

Công an tỉnh Lai Châu và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu cũng tăng cường khoảng 200 người cùng phương tiện đến hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, san gạt đường và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, đến 17h30 ngày 17/7, mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Mưa lũ đã làm 3 nhà sập hoàn toàn, hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng bị hư hỏng, tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 35 tỷ đồng.

Về nhà ở, mưa lũ làm 3 ngôi nhà tại xã Ngọc Chiến bị sập đổ hoàn toàn; 10 hộ dân phải di dời khẩn cấp, gồm 8 hộ ở xã Ngọc Chiến, 1 hộ ở xã Quỳnh Nhai và 1 hộ ở phường Chiềng An.

Ngoài ra, 16 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Về hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên các tuyến quốc lộ xuất hiện 33 điểm sạt lở, trong đó 4 điểm từng bị ách tắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông. Đối với các tuyến đường tỉnh, ghi nhận 510 điểm sạt lở và 60 điểm ách tắc.

Trước đó, UBND tỉnh Lai Châu đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Đồng thời, ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, áp dụng phương châm "bốn tại chỗ" để ứng phó với thiên tai trên toàn địa bàn.