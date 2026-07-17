Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 17/07/2026 20:00

Nhưng bố chồng tôi lại nói có thêm người giúp việc thì phụ nữ trong nhà sẽ rảnh rỗi hơn. Ông còn nói không muốn vợ mình đến già vẫn phải lẩn quẩn trong bếp hầu hạ chồng con. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mềm lòng, không thể phản đối chồng được nữa.

Khoảng mấy tháng trước, bố chồng tôi bất ngờ đưa về nhà một cô gái trẻ tên Vy. Ông nói đây là cháu họ hàng xa của người quen, có gia cảnh khó khăn. Ông thấy thương cảm nên đem về làm người giúp việc.

Chúng tôi ai nấy đều bất ngờ vì trong nhà chưa từng muốn thuê người giúp việc. Mẹ chồng tôi vẫn quán xuyến được việc nhà, tôi thì có con nhỏ nhưng đôi khi vẫn giúp đỡ bà. Với lại, kinh tế gia đình chúng tôi không dư dả, thuê người giúp việc thì phải tốn thêm một khoản tiền. 

Nhưng bố chồng tôi lại nói có thêm người giúp việc thì phụ nữ trong nhà sẽ rảnh rỗi hơn. Ông còn nói không muốn vợ mình đến già vẫn phải lẩn quẩn trong bếp hầu hạ chồng con. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mềm lòng, không thể phản đối chồng được nữa.

Đến một đêm, tôi trông con ốm nên nửa đêm đi ra ngoài tìm nước uống. Khi đi ra ngoài, tôi bất ngờ thấy bố chồng đang đứng trước phòng người giúp việc. Khuôn mặt ông ngập tràn buồn bã, thẫn thờ đứng đó hồi lâu. Sau đó, tôi còn thấy bố chồng lau nước mắt, trông có vẻ rất xúc động.

Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng bất ngờ quay lại nhìn tôi, tôi giật mình quay người đi như chưa có chuyện gì. Tôi thấy lạ quá nên kể lại cho chồng nghe. Sau đó hình như anh có nói chuyện với bố chồng rồi kể lại tôi nghe một bí mật động trời. Cô gái tên Vy đúng là con gái riêng của bố chồng. Ngày trước ông từng ngoại tình, làm người ta có bầu. Vì sợ vợ biết, gia đình đổ vỡ nên ông cắt đứt liên lạc với nhân tình.

Nhiều năm trôi qua, bố chồng biết được người xưa đã không còn, chỉ còn cô con gái kia. Ông nhận ra liền đó là máu mủ của mình nên quyết định mang con gái về nhà, hết lòng bù đắp cho lỗi lầm xưa. Bố chồng tôi còn muốn cho Vy đi học, thậm chí là du học.

Chồng tôi hiểu cho nỗi khổ của bố chồng nên nói với tôi hãy giúp đỡ Vy nhiều hơn, anh chấp nhận người em gái này. Anh còn nói cố gắng giữ bí mật này để mẹ chồng tôi không biết. Nhưng là phụ nữ với nhau, tôi thấy thương mẹ chồng quá. Bà tốt tính, hết lòng với chồng con, nếu có ngày biết chồng phản bội còn âm thầm mang con riêng về sống cùng mình thì bà sẽ suy sụp cỡ nào?

Tôi có nên nói với mẹ chồng không? Hay là cứ nghe theo chồng để nhà cửa yên ấm?

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