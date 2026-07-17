Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Tâm sự 17/07/2026 18:00

Tôi thấy mình ở đây thêm vài phút thì càng khiến cả ba người căng thẳng, nên tôi nhanh chóng tìm đồ đạc rồi lấy cớ đi ra ngoài. Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia.

Mấy ngày trước, tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày những 2 tiếng. Thấy cổng nhà đã mở, tôi nghĩ vợ chắc cũng đã về nhà. Tôi thong thả đi vào mở cửa thì chết đứng ngay trước chuyện bất ngờ phòng khách. Một cảnh tượng trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng. Trên sô pha, vợ tôi đang ngồi cùng một người đàn ông. Điều đáng nói là tư thế của họ rất thân mật, vợ tôi ngồi trên đùi của người đàn ông kia.

Ba người nhìn nhau trong ngượng ngùng và xấu hổ. Vợ tôi nhanh chóng đứng xuống sàn, hỏi tôi hôm nay sao lại về sớm hơn mọi ngày. Vợ tôi nhớ rất rõ giờ giấc đi làm của tôi. Tôi chỉ nói vì hôm nay gặp khách hàng về sớm nên về thẳng nhà luôn, không ghé qua công ty nữa. 

Tôi thấy mình ở đây thêm vài phút thì càng khiến cả ba người căng thẳng, nên tôi nhanh chóng tìm đồ đạc rồi lấy cớ đi ra ngoài. Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.

Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, nếu là một cặp vợ chồng đích thực thì chẳng ai hành xử như vợ chồng tôi. Vì chúng tôi đã gửi đơn ly hôn từ mấy tháng trước, vẫn đang đợi hoàn tất thủ tục đầy đủ. Thời gian này, về mặt pháp lý thì chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng tình cảm thì chẳng còn gì nữa. Một trong cả hai có người mới cũng là chuyện dễ hiểu, tôi càng không thể oán trách vợ dẫn người mới về nhà.

Tôi và vợ chỉ mới lấy nhau được 3 năm, người đòi ly hôn là vợ tôi. Tôi không giữ được vợ, cô ấy nói đã hết tình cảm với tôi, sống với nhau chỉ thêm mệt mỏi. Tôi đành đồng ý ký đơn. Lý do tôi chẳng nói được lời nào khi vợ dẫn người mới về lúc này cũng một phần vì căn nhà đó là do bố mẹ vợ mua cho chúng tôi. Tôi không muốn rời đi là vì còn muốn níu kéo vợ mình.

Nhưng giờ vợ tôi đã có người yêu mới, tôi phải làm sao đây, có nên kiên trì tiếp tục hay không?

Đang yên ấm chồng bỗng ép ly hôn bằng được, nửa năm sau ôm con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang yên ấm chồng bỗng ép ly hôn bằng được, nửa năm sau ôm con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Sau khi ly hôn chồng, tôi dọn đi bắt đầu cuộc sống mới. Dù còn yêu chồng nhưng tôi vẫn trách giận anh, còn nghĩ sẽ không để anh và gia đình chồng gặp được con tôi. Nhưng nửa năm sau ly hôn, tôi vẫn dắt con về nhà chồng cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ khóa trái phòng gọi không thưa, tôi đập phá cửa xông vào liền quỵ sụp với cảnh tượng trước mắt

Vợ khóa trái phòng gọi không thưa, tôi đập phá cửa xông vào liền quỵ sụp với cảnh tượng trước mắt

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Vừa đi xa về đang nồng nàn bên vợ, tiếng đập cửa rầm rầm của hàng xóm lột trần bí mật của vợ ngay trong nhà tôi

Vừa đi xa về đang nồng nàn bên vợ, tiếng đập cửa rầm rầm của hàng xóm lột trần bí mật của vợ ngay trong nhà tôi

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Nghĩ cưới được vợ vẹn toàn, tôi sốc phát điên trước vết tích trên người cô ấy ngay đêm đầu tiên

Nghĩ cưới được vợ vẹn toàn, tôi sốc phát điên trước vết tích trên người cô ấy ngay đêm đầu tiên

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Chồng tuyên bố hôn lễ sẽ có sự xuất hiện của cô dâu thứ hai khiến tôi chết đứng

Chồng tuyên bố hôn lễ sẽ có sự xuất hiện của cô dâu thứ hai khiến tôi chết đứng

Tâm sự Eva 6 giờ 33 phút trước
Thấy chồng đẩy cửa bước vào phòng chị dâu, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa liền hóa đá khi thấy việc anh đang làm

Thấy chồng đẩy cửa bước vào phòng chị dâu, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa liền hóa đá khi thấy việc anh đang làm

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Thấy cháu ruột cả ngày ngủ lịm không một tiếng khóc, tôi lén lắp camera thì hoảng hồn thấy việc chị dâu làm mỗi chiều

Thấy cháu ruột cả ngày ngủ lịm không một tiếng khóc, tôi lén lắp camera thì hoảng hồn thấy việc chị dâu làm mỗi chiều

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 18/7/2026 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Tử vi thứ Bảy 18/7/2026 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Biệt tích 3 năm bỗng mang vàng đến xin hàn gắn vì con, chồng cũ quay về ngay khi nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ

Biệt tích 3 năm bỗng mang vàng đến xin hàn gắn vì con, chồng cũ quay về ngay khi nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ

Ngày ly hôn tôi cười cợt nghĩ cô ấy không sống nổi, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy thứ vợ cũ cầm trên tay

Ngày ly hôn tôi cười cợt nghĩ cô ấy không sống nổi, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy thứ vợ cũ cầm trên tay

Đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa trẻ đỏ hỏn, chị dâu vừa mở miệng giải thích liền khiến anh tôi ngã quỵ, mẹ khóc nức nở

Đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa trẻ đỏ hỏn, chị dâu vừa mở miệng giải thích liền khiến anh tôi ngã quỵ, mẹ khóc nức nở

Vợ bỏ đi, tôi sầu đời nhậu nhẹt đến rạng sáng, vừa mở mắt ra liền rụng rời tay chân nhìn rõ mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ đi, tôi sầu đời nhậu nhẹt đến rạng sáng, vừa mở mắt ra liền rụng rời tay chân nhìn rõ mặt người phụ nữ nằm cạnh