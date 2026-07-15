Chồng mang về một người đàn ông quyến rũ sống chung mái nhà, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự 15/07/2026 19:30

Đến một hôm khi chồng về, tôi theo dõi chồng thì phát hiện anh lén lút đi qua một nhà trong khu chung cư chúng tôi ở. Vừa nhìn thấy người phụ nữ mở cửa cho chồng, tôi chết sững. Đó là người yêu cũ của anh. Tôi suy sụp khi biết mình bị phản bội.

Chính nhờ sự kiên nhẫn, thấu hiểu của tôi mà anh vượt qua được. Sau đó, anh ngỏ lời cầu hôn tôi, chúng tôi tổ tức đám cưới. Tháng ngày mới cưới, anh rất yêu thương và chăm sóc cho tôi. Tôi sống vui vẻ và hạnh phúc bên người đàn ông mà mình đã chọn.

Nhưng mọi chuyện đổi thay từ một ngày chồng tôi bất ngờ mang về nhà một người đàn ông cao lớn, quyến rũ. Anh nói rằng đây là người họ hàng xa của mình, xin ở nhà tôi tạm một thời gian. Vì nhà tôi có hai phòng ngủ, chúng tôi cũng chưa có con cái. Ban đầu tôi khá bất ngờ vì chồng không hề bàn bạc trước với tôi. Anh chỉ nói vì bố mẹ của người đàn ông kia có ơn nghĩa với nhà anh, nên anh phải giúp đỡ báo ơn.

Tôi không thể thay đổi được chuyện chồng đã quyết nên đành cắn răng chấp nhận. Lạ lùng hơn nữa là từ ngày người đàn ông kia về ở cùng nhà với chúng tôi thì chồng tôi thường xuyên vắng nhà. Thậm chí, chồng tôi đi biệt tăm cả tháng với lý do công tác xa nhà. Chưa kể, người đàn ông lạ mặt kia rất nhiều lần muốn đụng chạm vào tôi. Thậm chí, anh ta còn nói bóng gió ông ăn chả thì bà cũng nên ăn nem.

Chồng mang về một người đàn ông quyến rũ sống chung mái nhà, lý do đằng sau khiến tôi lặng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm khi chồng về, tôi theo dõi chồng thì phát hiện anh lén lút đi qua một nhà trong khu chung cư chúng tôi ở. Vừa nhìn thấy người phụ nữ mở cửa cho chồng, tôi chết sững. Đó là người yêu cũ của anh. Tôi suy sụp khi biết mình bị phản bội.

Đợi chồng về, tôi hỏi anh cho ra lẽ thì chồng tôi phán một câu xanh rờn:

“Anh cũng tìm người khác về cho em rồi, anh ta còn đẹp trai khỏe mạnh hơn anh. Em cứ tìm hiểu rồi mình ly hôn. Anh muốn trở về với người yêu cũ”.

Để mặc tôi nước mắt tuôn trào khổ đau, anh lặng lẽ dọn đồ sang nhà người yêu cũ. Chỉ còn tôi và người đàn ông lạ ở lại trong nhà. Anh ta nói với tôi được chồng tôi thuê mỗi tháng 7 triệu để về ở với tôi. Nếu tôi đồng ý ly hôn thì chồng tôi sẽ cho anh ta 50 triệu. Tôi nghe xong thì quá mức phẫn nộ mà đuổi anh ta ra khỏi nhà mình.

Tôi không ngờ người chồng yêu thương mình ngày trước giờ lại tệ bạc như thế. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi ''đứng hình'' khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng giữa phòng khách

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi ''đứng hình'' khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng giữa phòng khách

Tôi và vợ cũ thống nhất sẽ để cô ấy sở hữu căn nhà chung này nhưng cô ấy phải đưa tôi 500 triệu để mua trả góp một căn nhà khác. Nhưng vợ cũ vẫn chưa kiếm đủ tiền để đưa cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 25 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 38 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 21 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng