2h sáng liên hoan về thấy bóng người đàn ông lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền giật mình khi biết danh tính

Tâm sự 15/07/2026 02:30

Nhưng như thế không có nghĩa là tôi chẳng hối hận khi ly hôn chồng. Tôi vẫn thấy xót xa khi con trai vui mừng gặp lại bố. Nhìn anh ôm lấy con, biết con nhiều đêm nhớ thương anh, tôi cũng mềm lòng lắm.

Tôi ly hôn chồng đã một năm. Từng yêu bao nhiêu thì bây giờ tôi càng chán ghét chồng cũ bất nhiêu. Tôi chỉ cố gắng thỏa thuận để chồng cũ sang thăm, đưa con đi chơi.

Mấy tuần trước, đường dây điện nhà bố mẹ tôi gặp vấn đề, bóng đèn trong nhà chập chờn lúc được lúc không. Tôi lại bận rộn nên chưa thể giúp bố mẹ gọi thở sửa. Con trai tôi biết thế thì nói với chồng cũ của tôi. Anh ấy đến sửa điện giúp bố mẹ tôi ngay hôm sau. Bố mẹ gọi cho tôi khen anh tình nghĩa.

Chồng cũ cũng rất yêu quý con trai tôi, anh xem bố mẹ tôi và con trai như người thân của mình. Nhưng tôi vẫn không thể quên được việc chồng cũ ngoại tình. Dù sau đó anh đã van xin mong tôi bỏ qua nhưng tôi không thể tha thứ. Ngay cả người lớn hai bên cũng không thể thay đổi quyết định của tôi. Sự phản bội của chồng cũ trở thành cái gai trong lòng tôi.

Nhưng như thế không có nghĩa là tôi chẳng hối hận khi ly hôn chồng. Tôi vẫn thấy xót xa khi con trai vui mừng gặp lại bố. Nhìn anh ôm lấy con, biết con nhiều đêm nhớ thương anh, tôi cũng mềm lòng lắm.

2h sáng liên hoan về thấy bóng người đàn ông lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền giật mình khi biết danh tính - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ sau khi ly hôn chồng, tôi được nhiều người ngỏ ý theo đuổi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn tái hôn, tôi sợ con chưa kịp thích ứng sẽ bị tổn thương.

Một hôm tôi đi ăn liên hoan với công ty đến nửa đêm mới về. Hôm đó tôi biết chồng cũ sẽ sang thăm con, tôi còn nói anh mang con về nhà, vì tôi sẽ về nhà muộn. Chồng cũ hỏi tôi đi đâu, tôi nói dối rằng mình đi hẹn hò. Anh cúp máy chẳng nói một lời nào.

Tôi bước vào nhà, không thèm bật đèn, đi thẳng vào trong, vừa đi vừa tháo giày và quăng túi xách khắp phòng. Hôm nay tôi uống hơi nhiều, chỉ ở nhà một mình nên trở nên bừa bãi. Nhưng đèn bỗng dưng sáng lên, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũ đang đứng trước mặt. Sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Sau đó tôi nghe tiếng con trai đi ra từ phòng ngủ. Hóa ra con trai để chồng cũ của tôi ngủ lại.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị cho chồng cũ và con trai một bữa sáng ngon miệng. Nhìn thấy hai người vừa ăn vừa kể chuyện huyên thuyên, bỗng lòng tôi thấy ấm áp đến lạ. Lâu lắm rồi tôi không thể nhìn thấy cảnh này. Sau khi chồng cũ đi về, tôi đã nghĩ đến chuyện tái hôn với chồng cũ. Nhưng tôi cũng băn khoăn lắm, liệu có nên không?

Tiếng xả nước bí ẩn lúc 2h đêm trong nhà tắm và giọt nước mắt của tôi khi lén nhìn chồng qua khe cửa

Tiếng xả nước bí ẩn lúc 2h đêm trong nhà tắm và giọt nước mắt của tôi khi lén nhìn chồng qua khe cửa

Em phải sinh mổ nên việc đi đứng sau sinh hơi khó khăn. Khổ nỗi vợ chồng em chẳng có ai giúp đỡ. Em thì mồ côi, cha mẹ chồng em lại già cả ở xa. Ban đầu, họ hàng bên chồng em bảo để em về quê chồng để chăm sóc nhưng anh ấy nhất định không chịu. Chồng em nói muốn ở bên chăm sóc vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (15/7/2026), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (15/7/2026), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đưa con đi ăn tiệc bị người phụ nữ lạ rình rập xin tóc, tôi lặng người khi biết lý do của hành động đó

Đưa con đi ăn tiệc bị người phụ nữ lạ rình rập xin tóc, tôi lặng người khi biết lý do của hành động đó

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/7/2026), 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Cuối ngày hôm nay (15/7/2026), 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà lén dúi vào tay tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm một yêu cầu khiến tôi hoảng hồn

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà lén dúi vào tay tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm một yêu cầu khiến tôi hoảng hồn

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Nghe hàng xóm báo có bóng đàn ông ngồi trước cửa mỗi đêm, tôi hoảng sợ lắp camera liền khóc nghẹn khi bật màn hình lúc 0h

Nghe hàng xóm báo có bóng đàn ông ngồi trước cửa mỗi đêm, tôi hoảng sợ lắp camera liền khóc nghẹn khi bật màn hình lúc 0h

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
2h sáng liên hoan về thấy bóng người đàn ông lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền giật mình khi biết danh tính

2h sáng liên hoan về thấy bóng người đàn ông lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền giật mình khi biết danh tính

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 15/7/2026, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

Vận đỏ như son đúng ngày 15/7/2026, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bắt quả tang vợ lén rút 30 triệu đưa cho người giúp việc lúc nửa đêm, tôi sốc khi nghe điều kiện trao đổi sau đó

Bắt quả tang vợ lén rút 30 triệu đưa cho người giúp việc lúc nửa đêm, tôi sốc khi nghe điều kiện trao đổi sau đó

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào người bé liền run bắn lên và bí mật khiến tôi lặng người

Thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào người bé liền run bắn lên và bí mật khiến tôi lặng người

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
1 năm ly hôn, vợ cũ bỗng gõ cửa nhà tôi lúc rạng sáng, vừa mở cửa nhìn bộ dạng cô ấy mà tôi sốc

1 năm ly hôn, vợ cũ bỗng gõ cửa nhà tôi lúc rạng sáng, vừa mở cửa nhìn bộ dạng cô ấy mà tôi sốc

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: 6 người bị bỏng trong vụ cháy nổ quán ăn, 5 ca nguy kịch

TP.HCM: 6 người bị bỏng trong vụ cháy nổ quán ăn, 5 ca nguy kịch

NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt quả tang vợ lén rút 30 triệu đưa cho người giúp việc lúc nửa đêm, tôi sốc khi nghe điều kiện trao đổi sau đó

Bắt quả tang vợ lén rút 30 triệu đưa cho người giúp việc lúc nửa đêm, tôi sốc khi nghe điều kiện trao đổi sau đó

1 năm ly hôn, vợ cũ bỗng gõ cửa nhà tôi lúc rạng sáng, vừa mở cửa nhìn bộ dạng cô ấy mà tôi sốc

1 năm ly hôn, vợ cũ bỗng gõ cửa nhà tôi lúc rạng sáng, vừa mở cửa nhìn bộ dạng cô ấy mà tôi sốc

Đêm tân hôn chồng bỏ đi biệt tăm sau một cuộc gọi, biết thân phận người gọi tôi lặng người chịu nhục suốt đêm

Đêm tân hôn chồng bỏ đi biệt tăm sau một cuộc gọi, biết thân phận người gọi tôi lặng người chịu nhục suốt đêm

Tiếng xả nước bí ẩn lúc 2h đêm trong nhà tắm và giọt nước mắt của tôi khi lén nhìn chồng qua khe cửa

Tiếng xả nước bí ẩn lúc 2h đêm trong nhà tắm và giọt nước mắt của tôi khi lén nhìn chồng qua khe cửa

Bị ép cưới con gái sếp tổng để thăng tiến, tôi "lật kèo" chấn động và cái kết ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng

Bị ép cưới con gái sếp tổng để thăng tiến, tôi "lật kèo" chấn động và cái kết ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng

Chồng mất 5 năm bỗng nhận được 1 tỷ mang tên anh gửi vào tài khoản, vợ "rụng rời chân tay" bóc trần bí mật

Chồng mất 5 năm bỗng nhận được 1 tỷ mang tên anh gửi vào tài khoản, vợ "rụng rời chân tay" bóc trần bí mật