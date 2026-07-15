Hướng dẫn cách mua hàng trên Alibaba nhanh trong 3 phút

Điểm đặc trưng của sàn này là số lượng đặt tối thiểu (MOQ). Nhiều mặt hàng yêu cầu nhập từ vài chục đến vài trăm sản phẩm mới bán, đổi lại giá mỗi đơn vị có giá rẻ hơn hẳn so với mua lẻ.

Alibaba .com là nền tảng thương mại điện tử B2B (bán buôn giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) được thành lập năm 1999, thuộc tập đoàn Alibaba Group của Trung Quốc. Khác với Taobao hay Tmall chủ yếu phục vụ khách hàng bán lẻ, Alibaba tập trung vào các đơn sỉ, kết nối trực tiếp người mua với nhà máy, xưởng sản xuất và nhà phân phối lớn.

Ưu điểm lớn nhất của Alibaba nằm ở giá và độ đa dạng sản phẩm. Vì mua thẳng từ xưởng nên bạn được hưởng mức giá gốc, biên lợi nhuận khi bán lại cũng cao hơn. Kho hàng thì gần như thứ gì cũng có, từ đồ gia dụng, điện tử, thời trang cho tới máy móc công nghiệp.

Vậy ai nên dùng Alibaba? Đây sẽ là lựa chọn hợp lý nếu bạn là chủ shop cần nhập số lượng lớn để bán lại, doanh nghiệp cần tìm nguồn nguyên vật liệu, hoặc người muốn đặt hàng gia công theo yêu cầu riêng (OEM/ODM). Còn nếu chỉ mua một vài món phục vụ nhu cầu cá nhân, các sàn bán lẻ sẽ phù hợp với bạn hơn.

Alibaba hoạt động trên phạm vi toàn cầu

Một lợi thế nữa là bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp để hỏi giá, xin mẫu, thương lượng số lượng hay yêu cầu in logo riêng. Alibaba còn có chương trình Trade Assurance nhằm tăng mức độ an toàn cho các giao dịch. Khi đặt hàng thông qua chương trình này, người mua sẽ được bảo vệ nếu nhà cung cấp không giao hàng đúng thỏa thuận về chất lượng, số lượng hoặc thời gian.

Tuy vậy, mua hàng trên Alibaba vẫn có một số hạn chế mà người mua cần cân nhắc. Phần lớn nhà cung cấp sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung để trao đổi, nhiều sản phẩm yêu cầu số lượng đặt tối thiểu (MOQ) khá cao và một số phương thức thanh toán quốc tế có thể không phù hợp người mới.

Dù Alibaba hỗ trợ giao hàng quốc tế, nhưng chi phí vận chuyển thường khá cao, thời gian nhận hàng kéo dài và người mua vẫn phải tự thực hiện các thủ tục nhập khẩu, khai báo hải quan cũng như nghĩa vụ thuế theo quy định. Vì vậy, không ít cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ nhập hàng trọn gói để tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và hạn chế rủi ro trong quá trình nhập khẩu.

Hướng dẫn cách mua hàng trên Alibaba nhanh trong 3 phút

Người mua có thể lựa chọn một trong hai cách mua hàng trên Alibaba là tự đặt hàng trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ mua hộ. Mỗi hình thức đều có những ưu điểm riêng, tùy theo nhu cầu và kinh nghiệm của từng người.

Cách mua hàng trên Alibaba về Việt Nam nhanh không qua trung gian

Nếu đã có kinh nghiệm nhập hàng quốc tế, thành thạo các bước giao dịch và sở hữu phương thức thanh toán phù hợp, bạn có thể tự đặt hàng trực tiếp trên Alibaba theo các bước dưới đây:

Các bước tự mua hàng trên Alibaba về Việt Nam

Bước 1: Truy cập website alibaba.com hoặc tải ứng dụng Alibaba về điện thoại, nhấn Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản (nếu chưa có tài khoản). Bạn có thể đăng ký nhanh bằng email, Google hoặc Facebook.

Bước 2: Gõ từ khóa sản phẩm vào ô tìm kiếm, hoặc dùng tính năng tìm bằng hình ảnh. Lọc kết quả theo giá, số lượng tối thiểu và mức độ uy tín của nhà cung cấp.

Bước 3: Vào trang sản phẩm, kiểm tra kỹ thông số, màu sắc, size, phí ship và nhà cung cấp. Chọn Trò chuyện bây giờ để hỏi trực tiếp nhà cung cấp về giá sỉ và thời gian giao trước khi đặt hàng.

Bước 4: Chọn số lượng, thông số phù hợp rồi nhấn Thêm vào giỏ hàng. Điền địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức thanh toán (phổ biến nhất với người Việt là thẻ Visa/Master Card) và hoàn tất giao dịch.

Hướng dẫn cách mua hàng trên Alibaba uy tín qua Chính Ngạch Pro

Nếu muốn tiết kiệm thời gian và hạn chế các thủ tục phức tạp, bạn có thể lựa chọn dịch vụ mua hàng hộ trên Alibaba. Với Chính Ngạch Pro, quy trình được tối ưu đơn giản, giúp khách hàng dễ dàng đặt hàng chỉ qua vài bước.

Quy trình mua hàng trên Alibaba qua Chính Ngạch Pro:

- Bước 1: Gửi link sản phẩm trên Alibaba mà bạn muốn mua cho Chính Ngạch Pro.

- Bước 2: Nhận báo giá trọn gói đã gồm tiền hàng, phí vận chuyển và các chi phí liên quan.

- Bước 3: Khách hàng thanh toán đặt cọc theo thỏa thuận.

- Bước 4: Nhà cung cấp gửi hàng đến kho Trung Quốc của Chính Ngạch Pro rồi vận chuyển về Việt Nam.

- Bước 5: Khách hàng đến lấy đơn trực tiếp hoặc hàng được gửi về địa chỉ của khách hàng thông qua dịch vụ vận chuyển nội địa.

Tại sao khách hàng nên mua hàng trên Alibaba tại Chính Ngạch Pro?

Chính Ngạch Pro cung cấp dịch vụ nhập hàng Trung Quốc chính ngạch trọn gói, hỗ trợ khách hàng xuyên suốt từ khi đặt hàng đến lúc hàng về Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ của Chính Ngạch Pro, khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

- Hỗ trợ đàm phán giá với nhà cung cấp.

- Thanh toán hộ nhanh chóng, an toàn.

- Vận chuyển chính ngạch về Việt Nam.

- Hỗ trợ khai báo và thông quan hải quan.

- Hỗ trợ xử lý khiếu nại khi phát sinh sự cố.

- Tư vấn xuyên suốt trong quá trình nhập hàng.

Nắm vững cách mua hàng trên Alibaba sẽ giúp người mua tiếp cận nguồn hàng đa dạng với mức giá cạnh tranh. Bên cạnh việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín, một giải pháp nhập khẩu phù hợp cũng góp phần đảm bảo hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam nhanh chóng, an toàn và đúng quy định.

Nếu bạn cần một đơn vị đồng hành đáng tin để nhập hàng Alibaba nhanh và an toàn, Chính Ngạch Pro luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Thông tin liên hệ:

- Website: https://chinhngachpro.vn/

- SĐT: 098 197 1688.

- Email: chinhngachpro.vn@gmail.com.

- Địa chỉ: 117-119 Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hà Nội.