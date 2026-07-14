Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ bố tôi khẩn thiết muốn gặp lần cuối không phải là mẹ

Tâm sự gia đình 14/07/2026 22:53

Đến khi bố tôi mắc bệnh ung thư phổi, chỉ có mẹ tôi ở bên chăm sóc ông ấy suốt 2 năm bị bệnh tật dày vò. Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết làm tròn nghĩa vợ chồng.

Mẹ tôi là vợ thứ hai của bố tôi. Lúc nhỏ, tôi thường nghe nhiều người nói những lời ác ý rằng mẹ tôi là người phá hoại gia đình trước đó của bố tôi. Tôi lớn lên dần hiểu rằng ngoài tôi và mẹ thì bố tôi còn một gia đình khác. Nhưng tôi chưa từng biết đến họ, cũng chưa bao giờ bố mẹ nhắc tới. Có lẽ đó là vấn đề nhạy cảm họ không muốn tôi biết, cũng không muốn tôi hỏi tới.

Bố tôi là người đàn ông thành đạt, lo cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Nhưng ông không phải là người chồng chung thủy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần thấy mẹ khóc trong phòng ngủ nhưng chẳng biết vì lý do gì.

 

 

Sau này tôi mới hiểu, đó là những lúc bố ngoại tình bên ngoài. Rất nhiều lần như thế khi còn bé, tôi nhìn thấy những người phụ nữ khác đến nhà tìm mẹ tôi. Họ đòi mẹ tôi ly hôn, buông tha cho bố tôi. Nhưng thật ra bố tôi mới là người chưa bao giờ chịu buông tay bất kì người phụ nữ nào, bao gồm cả mẹ tôi. Ông ấy muốn có tất cả, chẳng muốn bỏ ai.

Đến khi bố tôi mắc bệnh ung thư phổi, chỉ có mẹ tôi ở bên chăm sóc ông ấy suốt 2 năm bị bệnh tật dày vò. Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết làm tròn nghĩa vợ chồng.

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ bố tôi khẩn thiết muốn gặp lần cuối không phải là mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều chua chát nhất là mẹ tôi ở bên bố mấy mươi năm, chăm sóc ông những năm cuối đời bệnh tật nhưng đến những giây phút hấp hối, người phụ nữ bố tôi muốn gặp lần cuối trước khi đi lại là người vợ đầu tiên của ông. Mẹ tôi phải gọi cho bà ấy rất nhiều lần, như gom hết can đảm còn lại của tuổi già để mời người phụ nữ ấy đến gặp bố tôi một lần sau cùng.

Bố tôi không còn tỉnh táo nhưng vẫn nắm chặt tay người vợ đầu, thều thào nói một câu xin lỗi. Tôi với mẹ đứng ở bên ngoài, chỉ cách vài bước nhưng lại thấy như xa xôi chẳng với tới. Tôi thấy đôi vai của mẹ tôi rung lên. Tôi không biết có bao giờ bố tôi nói xin lỗi với bà chưa, có bao giờ hiểu những giọt nước mắt của bà bao đêm?

Tôi hỏi mẹ sao không giận ba tôi, sao còn khóc đến đau lòng như thế? Có phải mẹ đã chịu đựng nhiều năm như thế là vì tôi không? Mẹ tôi khi đó đã nói:

“Đàn ông chỉ nhớ hoài không quên người vợ đầu tiên họ phản bội. Mẹ là người vợ thứ hai bố con phản bội thì cũng chẳng khác gì những người phụ nữ sau này. Đó là cái giá mẹ phải trả cho những sai lầm khi còn trẻ. Mẹ không sống với ông ấy chỉ vì con, mà còn vì chính mẹ. Là mẹ lựa chọn”.

Ngày bố tôi mất, có hai người phụ nữ tiễn đưa ông ấy. Một người nước mắt dâng nghẹn, một người bình thản như không. Nhưng tôi nghĩ, người nhẹ nhàng nhất chắc là bố tôi. Ông ra đi rồi, tạ lỗi vời người xưa được rồi, liệu có còn vướng bận một người phụ nữ nào khác không?

Vừa mở cửa bước vào nhà tôi đứng hình nhìn trần nhà bị khoét một lỗ lớn, vết đục đọng trên sàn lột trần bí mật

Vừa mở cửa bước vào nhà tôi đứng hình nhìn trần nhà bị khoét một lỗ lớn, vết đục đọng trên sàn lột trần bí mật

Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi cho chồng. Ban đầu Huy không đồng ý, anh còn xin tôi tha thứ. Nhưng tôi kiên quyết gửi đơn ly hôn, tôi nghĩ trước sau gì Huy cũng đồng ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bồ nhí của chồng hí hửng nhắn tin khoe bụng bầu, tôi hẹn gặp rồi ném ra một bức ảnh khiến cô ta câm nín

Bồ nhí của chồng hí hửng nhắn tin khoe bụng bầu, tôi hẹn gặp rồi ném ra một bức ảnh khiến cô ta câm nín

Tâm sự 21 phút trước
Bò rừng húc người đàn ông văng lên không trung 2,4 mét khiến nạn nhân bị thương nặng

Bò rừng húc người đàn ông văng lên không trung 2,4 mét khiến nạn nhân bị thương nặng

Video 51 phút trước
Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay, 3 con giáp Phú Quý nhất vùng, vinh quang vô lượng, Lộc bay đầy nhà, thoát nghèo thành công

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay, 3 con giáp Phú Quý nhất vùng, vinh quang vô lượng, Lộc bay đầy nhà, thoát nghèo thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Người phụ nữ mang thai lao ra trước đầu tàu đang chạy và cái kết thót tim

Người phụ nữ mang thai lao ra trước đầu tàu đang chạy và cái kết thót tim

Video 1 giờ 51 phút trước
Từ 15/7 đến 31/7/2026, 3 con giáp nghèo cũng giàu, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, sớm mua đất xây nhà

Từ 15/7 đến 31/7/2026, 3 con giáp nghèo cũng giàu, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, sớm mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Người đàn ông táo tợn trộm đi cây nước nặng 40kg thản nhiên vác đi trên phố

Người đàn ông táo tợn trộm đi cây nước nặng 40kg thản nhiên vác đi trên phố

Video 2 giờ 51 phút trước
Hai tuần cuối tháng 7 dương lịch, 3 con giáp may mắn triền miên, giàu nhanh chóng mặt, an nhàn hưởng lộc, nhập hội đại gia bạc tỷ

Hai tuần cuối tháng 7 dương lịch, 3 con giáp may mắn triền miên, giàu nhanh chóng mặt, an nhàn hưởng lộc, nhập hội đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nhận tin nhắn trúng 100 triệu nhờ uống Number 1 giữa ca làm, nữ công nhân nghĩ mình bị lừa

Nhận tin nhắn trúng 100 triệu nhờ uống Number 1 giữa ca làm, nữ công nhân nghĩ mình bị lừa

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Sau nhiều thăng trầm, Phạm Băng Băng sống thế nào ở tuổi 45?

Sau nhiều thăng trầm, Phạm Băng Băng sống thế nào ở tuổi 45?

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Măng cụt ngon đến mấy nhưng thuộc 4 nhóm người này thì chớ dại ăn nhiều kẻo hại thân

Măng cụt ngon đến mấy nhưng thuộc 4 nhóm người này thì chớ dại ăn nhiều kẻo hại thân

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 16/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh

Tử vi thứ Năm 16/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/7/2026: Quay đầu tăng mạnh, miếng SJC 'đắt' hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/7/2026: Quay đầu tăng mạnh, miếng SJC 'đắt' hơn thế giới 19,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi ''đứng hình'' khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng giữa phòng khách

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi ''đứng hình'' khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng giữa phòng khách

Đưa con đi ăn tiệc bị người phụ nữ lạ rình rập xin tóc, tôi lặng người khi biết lý do của hành động đó

Đưa con đi ăn tiệc bị người phụ nữ lạ rình rập xin tóc, tôi lặng người khi biết lý do của hành động đó

Thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào người bé liền run bắn lên và bí mật khiến tôi lặng người

Thấy vợ chuẩn bị tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào người bé liền run bắn lên và bí mật khiến tôi lặng người

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, mẹ chồng bưng lên hai bát mì rồi hỏi một câu khiến hai đứa khóc nghẹn, lập tức xé đơn

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, mẹ chồng bưng lên hai bát mì rồi hỏi một câu khiến hai đứa khóc nghẹn, lập tức xé đơn

Bất ngờ về nhà buổi trưa thấy vợ vội vã xách 2 hộp cơm ra ngoài, tôi lén bám theo liền đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt

Bất ngờ về nhà buổi trưa thấy vợ vội vã xách 2 hộp cơm ra ngoài, tôi lén bám theo liền đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt

Tưởng lấy phải cô vợ "ăn chơi", chồng lạnh nhạt đêm động phòng để rồi hối hận quỳ sụp ôm chân em

Tưởng lấy phải cô vợ "ăn chơi", chồng lạnh nhạt đêm động phòng để rồi hối hận quỳ sụp ôm chân em