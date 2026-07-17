Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày

Dinh dưỡng 17/07/2026 05:00

Cải xoong là món rau ăn quen thuộc hằng ngày nhưng ít ai biết, cải xoong có tác dụng phòng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư vú ở phụ nữ.

Cải xoong hay còn gọi là xà lạch xoong là loại rau lá xanh, nhỏ, thân tròn ăn được và có vị hơi cay nồng. Rau cải xoong là một món ăn sức khỏe. Loại thực phẩm này được đánh giá rất cao về hàm lượng dưỡng chất cũng như khả năng ngăn ngừa và điều trị bệnh.

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng tuyệt vời của rau cải xoong đối với sức khỏe 

Ngăn ngừa một số loại ung thư

Cải xoong và các loại rau họ cải có chứa glucosinolates, kích hoạt thành các hợp chất isothiocyanates khi chúng ta nhai hoặc cắt bằng dao. Isothiocyanate - bao gồm các hóa chất như sulforaphane và phenethyl isothiocyanate (PEITC), chống ung thư bằng cách: Bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị hư hại; Làm bất hoạt hóa chất gây ung thư; Ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của các khối u.

“Isothiocyanates” tìm thấy trong rau cải xoong đã được chứng minh có khả năng ngăn ngừa ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt và da. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chứng minh rằng isothiocyanates và sulforaphane có trong cải xoong giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư vú.

Điều hòa huyết áp

Zeaxanthin và lutein là hai thành phần hoạt chất chiếm tỷ lệ cao trong rau cải xoong. Chúng được biết đến với khả năng loại bỏ mỡ thừa, ngăn ngừa và giảm thiểu hiện tượng xơ vữa động mạch, từ đó giúp điều hòa huyết áp. Không chỉ vậy, bộ ba: Ca, K và Mg trong cải xoong cũng đem đến tác dụng tương tự, ngoài ra còn giúp hạn chế tập kết tiểu cầu và kiểm soát tình trạng rối loạn chức năng nội mô.

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa tai biến, đột quỵ

Trong cải xoong hàm chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh như: Vitamin C, carotenoid, lutein, zeaxanthin,... Những thành phần này đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp cơ tim hoạt động bền bỉ hơn, làm giảm lượng mỡ xấu trong máu và hạn chế tình trạng xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, vitamin B9 có trong thực phẩm này còn ngăn chặn hiệu quả nguy cơ đột quỵ. Vậy nên thường xuyên sử dụng rau cải xoong là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bạn phòng ngừa các tai biến liên quan đến bệnh tim mạch.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Khả năng điều chỉnh đường huyết của rau cải xoong có được là nhờ thành phần ALA. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong thực vật này cũng làm tăng độ nhạy của insulin, hormon giúp chuyển hóa đường trong máu thành dạng đường tích trữ trong gan và cơ. Không những vậy, hàm lượng axit amin và chất xơ cao trong rau cải xoong cũng tham gia tích cực vào việc kiểm soát đường huyết.

Lưu ý khi ăn rau xà lách xoong

Để bảo vệ sức khỏe, bạn cần nắm rõ những lưu ý khi ăn xà lách xoong dưới đây:

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quá 200g mỗi lần và không sử dụng liên tục trong nhiều ngày để tránh gây tổn thương thận, kích ứng bàng quang hoặc rối loạn tiêu hóa.

Không nên ăn vào buổi tối, đặc biệt trước khi đi ngủ, vì rau có tác dụng lợi tiểu nhẹ, có thể gây mất ngủ hoặc tiểu đêm.

Chọn mua rau có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên rau trồng theo phương pháp hữu cơ hoặc thủy canh sạch.

Không dùng rau mọc hoang hoặc ở nơi ao tù, vì đây là môi trường dễ chứa ký sinh trùng và hóa chất độc hại.

Bảo quản rau đúng cách, nên bọc trong khăn giấy ẩm, cho vào túi kín và để ngăn mát tủ lạnh, sử dụng trong 2 - 3 ngày sau khi mua.

Nếu muốn bổ sung cải xoong vào thực đơn hàng ngày, bạn nên chế biến thành canh hoặc soup với thịt nạc, cá chép, hoặc thịt bò để tăng cường hương vị và giá trị dinh dưỡng.

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