Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Rau muống có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu và giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Nhờ đó, rau có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Hơn nữa, hàm lượng kali trong rau giúp điều hòa huyết áp, duy trì sự ổn định của hệ tuần hoàn. Việc bổ sung rau vào chế độ ăn có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng dồi dào, rau mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Một số lợi ích có thể kể đến như:

Ngăn ngừa thiếu máu: Hàm lượng sắt cao trong rau muống là một yếu tố quan trọng giúp sản xuất hồng cầu và cải thiện lưu lượng oxy trong máu. Điều này rất hữu ích cho những người dễ bị thiếu máu, đặc biệt là phụ nữ có thai hoặc người có chế độ ăn thiếu sắt. Sắt có vai trò quan trọng trong việc duy trì mức năng lượng và tăng cường chức năng não bộ, giúp cơ thể hoạt động tốt hơn. Vì vậy, loại rau này là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung sắt tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Nhờ vào lượng chất xơ dồi dào, rau muống có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn trong đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, rau còn có khả năng làm sạch đường ruột, giúp loại bỏ độc tố và hạn chế các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi hay rối loạn tiêu hóa. Đây là lý do chúng thường được khuyến khích sử dụng trong bữa cơm gia đình Việt.

Tăng cường hệ miễn dịch: Rau muống là một nguồn vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn và virus. Ngoài ra, rau còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kẽm và selen, giúp duy trì sức khỏe của hệ miễn dịch và tăng cường quá trình phục hồi cơ thể khi bị bệnh. Việc ăn chúng thường xuyên có thể giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ thải độc cơ thể: Rau muống có tính mát, giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể hiệu quả. Đây là một trong những loại rau thường được sử dụng trong các món ăn giải nhiệt, đặc biệt vào những ngày nóng bức. Thành phần trong rau có thể giúp gan và thận hoạt động tốt hơn trong quá trình loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, khả năng lợi tiểu của chúng giúp đào thải các chất dư thừa và độc tố qua đường nước tiểu, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và thanh lọc tự nhiên.

Những lưu ý khi ăn rau muống

Dù là phụ nữ mang thai hay phụ nữ sau sinh và những người bình thường đều ăn được rau muống, nhưng cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn rau muống nhằm phát huy tối đa hiệu quả của rau muống cũng như phòng ngừa các rủi ro không mong muốn:

Chế biến rau muống chín kỹ: Trong rau muống có nhiều ký sinh trùng, ví dụ như ký sinh trùng sán lá ruột. Vì vậy khi ăn rau muống cần chế biến kỹ để tiêu diệt các ký sinh trùng gây bệnh cho cơ thể. Nên rửa sạch rau rồi ngâm nước muối loãng hoặc dung dịch rửa rau trong 30 phút!

Ảnh minh họa: Internet

Ăn rau muống với liều lượng vừa phải: Sử dụng rau muống làm rau xanh bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày là tốt, nhưng chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không quá 300g/ngày.

Các trường hợp không nên ăn rau muống: Những trường hợp suy nhược cơ thể nặng, hư hàn, có vết thương trên da thì không nên dùng rau muống. Đợi các triệu chứng trên khỏi hẳn thì mới nên dùng.