Thứ rau rẻ bèo ngoài chợ hóa ra có tới 5 công dụng thần kỳ, xem xong muốn ăn ngay lập tức

Dinh dưỡng 12/07/2026 05:00

Rau muống không chỉ là được biết đến là một nguồn thực phẩm cung cấp chất xơ dồi dào, mà còn là nguồn bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ.

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Thứ rau rẻ bèo ngoài chợ hóa ra có tới 5 công dụng thần kỳ, xem xong muốn ăn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau muống có tác dụng gì?

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng dồi dào, rau mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Một số lợi ích có thể kể đến như:

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Rau muống có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu và giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Nhờ đó, rau có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Hơn nữa, hàm lượng kali trong rau giúp điều hòa huyết áp, duy trì sự ổn định của hệ tuần hoàn. Việc bổ sung rau vào chế độ ăn có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

Ngăn ngừa thiếu máu: Hàm lượng sắt cao trong rau muống là một yếu tố quan trọng giúp sản xuất hồng cầu và cải thiện lưu lượng oxy trong máu. Điều này rất hữu ích cho những người dễ bị thiếu máu, đặc biệt là phụ nữ có thai hoặc người có chế độ ăn thiếu sắt. Sắt có vai trò quan trọng trong việc duy trì mức năng lượng và tăng cường chức năng não bộ, giúp cơ thể hoạt động tốt hơn. Vì vậy, loại rau này là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung sắt tự nhiên.

Thứ rau rẻ bèo ngoài chợ hóa ra có tới 5 công dụng thần kỳ, xem xong muốn ăn ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Nhờ vào lượng chất xơ dồi dào, rau muống có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn trong đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, rau còn có khả năng làm sạch đường ruột, giúp loại bỏ độc tố và hạn chế các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi hay rối loạn tiêu hóa. Đây là lý do chúng thường được khuyến khích sử dụng trong bữa cơm gia đình Việt.

Tăng cường hệ miễn dịch: Rau muống là một nguồn vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn và virus. Ngoài ra, rau còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kẽm và selen, giúp duy trì sức khỏe của hệ miễn dịch và tăng cường quá trình phục hồi cơ thể khi bị bệnh. Việc ăn chúng thường xuyên có thể giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng tốt hơn.

Thứ rau rẻ bèo ngoài chợ hóa ra có tới 5 công dụng thần kỳ, xem xong muốn ăn ngay lập tức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ thải độc cơ thể: Rau muống có tính mát, giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể hiệu quả. Đây là một trong những loại rau thường được sử dụng trong các món ăn giải nhiệt, đặc biệt vào những ngày nóng bức. Thành phần trong rau có thể giúp gan và thận hoạt động tốt hơn trong quá trình loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, khả năng lợi tiểu của chúng giúp đào thải các chất dư thừa và độc tố qua đường nước tiểu, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và thanh lọc tự nhiên.

Những lưu ý khi ăn rau muống

Dù là phụ nữ mang thai hay phụ nữ sau sinh và những người bình thường đều ăn được rau muống, nhưng cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn rau muống nhằm phát huy tối đa hiệu quả của rau muống cũng như phòng ngừa các rủi ro không mong muốn:

Chế biến rau muống chín kỹ: Trong rau muống có nhiều ký sinh trùng, ví dụ như ký sinh trùng sán lá ruột. Vì vậy khi ăn rau muống cần chế biến kỹ để tiêu diệt các ký sinh trùng gây bệnh cho cơ thể. Nên rửa sạch rau rồi ngâm nước muối loãng hoặc dung dịch rửa rau trong 30 phút!

Thứ rau rẻ bèo ngoài chợ hóa ra có tới 5 công dụng thần kỳ, xem xong muốn ăn ngay lập tức - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn rau muống với liều lượng vừa phải: Sử dụng rau muống làm rau xanh bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày là tốt, nhưng chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không quá 300g/ngày.

Các trường hợp không nên ăn rau muống: Những trường hợp suy nhược cơ thể nặng, hư hàn, có vết thương trên da thì không nên dùng rau muống. Đợi các triệu chứng trên khỏi hẳn thì mới nên dùng.

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

Nhiều người chỉ xem rau bí là món ăn dân dã, nhưng loại rau quen thuộc này lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và miễn dịch nếu ăn đúng cách.

Xem thêm
Từ khóa:   rau muống Lợi ích của rau muống dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Thứ rau rẻ bèo ngoài chợ hóa ra có tới 5 công dụng thần kỳ, xem xong muốn ăn ngay lập tức

Thứ rau rẻ bèo ngoài chợ hóa ra có tới 5 công dụng thần kỳ, xem xong muốn ăn ngay lập tức

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ thắm

Sau hôm nay, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (12/7/2026), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (12/7/2026), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ thắm

Sau ngày mai, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/7/2026, Thần Tài lẫn quý nhân ban lộc, 3 con giáp tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/7/2026, Thần Tài lẫn quý nhân ban lộc, 3 con giáp tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/7/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/7/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ôm khối tài sản khủng, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 12/7/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ôm khối tài sản khủng, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước
Thương tâm: Người đàn ông tử vong do bị điện giật khi đang đi bộ qua một con đường ngập nước

Thương tâm: Người đàn ông tử vong do bị điện giật khi đang đi bộ qua một con đường ngập nước

Video 15 giờ 46 phút trước
Đến trường đón con tan học, tôi choáng váng thấy con gái cười nói vui vẻ ngồi gọn trong lòng gã đàn ông lạ

Đến trường đón con tan học, tôi choáng váng thấy con gái cười nói vui vẻ ngồi gọn trong lòng gã đàn ông lạ

Tâm sự gia đình 16 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 12/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 12/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/7/2026: Mua bán vàng nhẫn chênh lệch lên đến 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/7/2026: Mua bán vàng nhẫn chênh lệch lên đến 4 triệu đồng

Tử vi tuần mới (13/7 đến 19/7/2026), 3 con giáp tiền vàng chắn cửa, vận may bao la, làm đâu thắng đó, may mắn khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (13/7 đến 19/7/2026), 3 con giáp tiền vàng chắn cửa, vận may bao la, làm đâu thắng đó, may mắn khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ quả rẻ bèo ngoài chợ là "nhà máy dinh dưỡng" giúp da đẹp dáng xinh, người khỏe mạnh

Thứ quả rẻ bèo ngoài chợ là "nhà máy dinh dưỡng" giúp da đẹp dáng xinh, người khỏe mạnh

Cứ ngỡ ăn chơi vui miệng, ai ngờ món này lại là "thần dược" tự nhiên cho sức khỏe

Cứ ngỡ ăn chơi vui miệng, ai ngờ món này lại là "thần dược" tự nhiên cho sức khỏe

Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là "khắc tinh" của những nhóm đối tượng này

Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng lại là "khắc tinh" của những nhóm đối tượng này

Uống nước chanh vào thời điểm này chẳng khác nào "bào mòn" dạ dày, bỏ ngay kẻo trễ

Uống nước chanh vào thời điểm này chẳng khác nào "bào mòn" dạ dày, bỏ ngay kẻo trễ

"Nữ hoàng trái cây" đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe

"Nữ hoàng trái cây" đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe

Thứ quả rừng nhìn xù xì, khó ăn nhưng ai thử một lần cũng "nghiện" vì có nhiều công dụng tuyệt vời

Thứ quả rừng nhìn xù xì, khó ăn nhưng ai thử một lần cũng "nghiện" vì có nhiều công dụng tuyệt vời