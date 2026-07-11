'Tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' Châu Nhuận Phát vẫn thích mặc đồ cũ, ăn cơm bình dân

Sao quốc tế 11/07/2026 06:30

Châu Nhuận Phát là một trong những tượng đài của điện ảnh Hong Kong. Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp lẫy lừng, nam diễn viên còn được công chúng yêu mến bởi lối sống giản dị, tấm lòng nhân ái và cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài hơn ba thập kỷ bên bà Trần Hội Liên.

Từ cậu bé lớn lên trong gia đình nghèo khó đến “tượng đài điện ảnh Hoa ngữ”, Châu Nhuận Phát không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự nghiệp lẫy lừng mà còn bởi cuộc hôn nhân bền chặt và lối sống giản dị dù sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Hong Kong (Trung Quốc) trong một gia đình lao động. Vì hoàn cảnh khó khăn, ông nghỉ học từ năm 17 tuổi để mưu sinh với đủ nghề như đưa thư, đánh giày, bảo vệ, rửa xe và khuân vác. Từng nghĩ cuộc đời sẽ mãi gắn với nghèo khó, bước ngoặt chỉ đến khi ông tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên thực tập của TVB và quyết định thử sức.

'Tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' Châu Nhuận Phát vẫn thích mặc đồ cũ, ăn cơm bình dân - Ảnh 1

Nhờ ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất, Châu Nhuận Phát nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt tác phẩm kinh điển như Bến Thượng Hải, Bản sắc anh hùng, Thần bài, Tung hoành tứ hải hay Ngọa hổ tàng long. Ông trở thành một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của nam diễn viên được cho là lên tới 40 triệu HKD cho mỗi bộ phim. Ngoài nghệ thuật, ông còn đầu tư bất động sản và sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ HKD.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Châu Nhuận Phát và bà Trần Oải Liên cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Hai người kết hôn năm 1986 và đồng hành bên nhau gần 40 năm. Sau biến cố mất con, cả hai quyết định không sinh thêm em bé. Châu Nhuận Phát luôn ở bên động viên, chăm sóc vợ để bà vượt qua nỗi đau. Ông từng chia sẻ rằng vợ không chỉ là bạn đời mà còn như tấm gương phản chiếu chính mình. Nhiều năm qua, Trần Oải Liên cũng là người quản lý, âm thầm hỗ trợ chồng trong công việc.

'Tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' Châu Nhuận Phát vẫn thích mặc đồ cũ, ăn cơm bình dân - Ảnh 2

Điều khiến công chúng càng yêu mến Châu Nhuận Phát là lối sống giản dị hiếm thấy của một tỷ phú. Dù sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 5,6 tỷ HKD, ông vẫn thường đi tàu điện, xe buýt, mặc quần áo cũ, đi dép lê và ăn ở những quán bình dân. Nam diễn viên cũng dành nhiều thời gian cho việc leo núi, chụp ảnh và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Đáng chú ý, vợ chồng Châu Nhuận Phát nhiều lần bày tỏ mong muốn quyên góp toàn bộ tài sản sau khi qua đời để phục vụ các hoạt động từ thiện. Với nam diễn viên, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, còn giá trị lớn nhất là có thể giúp đỡ những người cần đến nó. Triết lý sống ấy càng khiến tên tuổi Châu Nhuận Phát trở thành hình mẫu được nhiều thế hệ khán giả kính trọng.

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