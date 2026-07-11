'Tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' Châu Nhuận Phát vẫn thích mặc đồ cũ, ăn cơm bình dân

Sao quốc tế 11/07/2026 06:30

Châu Nhuận Phát là một trong những tượng đài của điện ảnh Hong Kong. Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp lẫy lừng, nam diễn viên còn được công chúng yêu mến bởi lối sống giản dị, tấm lòng nhân ái và cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài hơn ba thập kỷ bên bà Trần Hội Liên.

Từ cậu bé lớn lên trong gia đình nghèo khó đến “tượng đài điện ảnh Hoa ngữ”, Châu Nhuận Phát không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự nghiệp lẫy lừng mà còn bởi cuộc hôn nhân bền chặt và lối sống giản dị dù sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Hong Kong (Trung Quốc) trong một gia đình lao động. Vì hoàn cảnh khó khăn, ông nghỉ học từ năm 17 tuổi để mưu sinh với đủ nghề như đưa thư, đánh giày, bảo vệ, rửa xe và khuân vác. Từng nghĩ cuộc đời sẽ mãi gắn với nghèo khó, bước ngoặt chỉ đến khi ông tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên thực tập của TVB và quyết định thử sức.

'Tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' Châu Nhuận Phát vẫn thích mặc đồ cũ, ăn cơm bình dân - Ảnh 1

Nhờ ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất, Châu Nhuận Phát nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt tác phẩm kinh điển như Bến Thượng Hải, Bản sắc anh hùng, Thần bài, Tung hoành tứ hải hay Ngọa hổ tàng long. Ông trở thành một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của nam diễn viên được cho là lên tới 40 triệu HKD cho mỗi bộ phim. Ngoài nghệ thuật, ông còn đầu tư bất động sản và sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ HKD.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Châu Nhuận Phát và bà Trần Oải Liên cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Hai người kết hôn năm 1986 và đồng hành bên nhau gần 40 năm. Sau biến cố mất con, cả hai quyết định không sinh thêm em bé. Châu Nhuận Phát luôn ở bên động viên, chăm sóc vợ để bà vượt qua nỗi đau. Ông từng chia sẻ rằng vợ không chỉ là bạn đời mà còn như tấm gương phản chiếu chính mình. Nhiều năm qua, Trần Oải Liên cũng là người quản lý, âm thầm hỗ trợ chồng trong công việc.

'Tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' Châu Nhuận Phát vẫn thích mặc đồ cũ, ăn cơm bình dân - Ảnh 2

Điều khiến công chúng càng yêu mến Châu Nhuận Phát là lối sống giản dị hiếm thấy của một tỷ phú. Dù sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 5,6 tỷ HKD, ông vẫn thường đi tàu điện, xe buýt, mặc quần áo cũ, đi dép lê và ăn ở những quán bình dân. Nam diễn viên cũng dành nhiều thời gian cho việc leo núi, chụp ảnh và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Đáng chú ý, vợ chồng Châu Nhuận Phát nhiều lần bày tỏ mong muốn quyên góp toàn bộ tài sản sau khi qua đời để phục vụ các hoạt động từ thiện. Với nam diễn viên, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, còn giá trị lớn nhất là có thể giúp đỡ những người cần đến nó. Triết lý sống ấy càng khiến tên tuổi Châu Nhuận Phát trở thành hình mẫu được nhiều thế hệ khán giả kính trọng.

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tại buổi công chiếu phim “Cơn thịnh nộ” gần đây, khi Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy xuất hiện, Tạ Miêu không giấu được sự xúc động. Nam diễn viên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe khi gặp lại hai tiền bối sau nhiều năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Nhuận Phát sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát tổ chức buổi leo núi cùng bạn bè để mừng sinh nhật lần thứ 70

Châu Nhuận Phát tổ chức buổi leo núi cùng bạn bè để mừng sinh nhật lần thứ 70

Cuộc sống giản dị của Châu Nhuận Phát ở tuổi 70

Cuộc sống giản dị của Châu Nhuận Phát ở tuổi 70

Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát, cùng dàn sao Hồng Kông hội ngộ

Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát, cùng dàn sao Hồng Kông hội ngộ

TIN MỚI NHẤT

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 45 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn