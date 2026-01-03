Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Sao quốc tế 03/01/2026 17:30

Mới đây, Châu Nhuận Phát cùng vợ ghé thăm một nhà hàng ở Cửu Long Thành.

Châu Nhuận Phát mới đây gây chú ý khi tổ chức sinh nhật lần thứ 66 cho bà xã Trần Hội Liên. Diễn viên cùng vợ ghé thăm một nhà hàng ở Cửu Long Thành. Tại đây, nhiều người nhận ra ngôi sao Thần Bài và tiến tới xin chụp ảnh kỷ niệm. Châu Nhuận Phát được cho là rất thân thiện, nhiệt tình giao lưu với fan.

Trong bức ảnh được một dân mạng đăng tải, Châu Nhuận Phát cùng vợ cười rạng rỡ khi chụp ảnh chung với người hâm mộ. Trần Hội Liên trang điểm nhẹ nhàng, diện phong cách cá tính với áo khoác màu trắng nhạt, đội mũ len. Song, dân mạng nhận thấy bà xã Châu Nhuận Phát gầy đi nhiều so với trước đây. Nhiều bình luận bày tỏ lo lắng cho sức khỏe Trần Hội Liên.

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này - Ảnh 1

 

Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, vợ chồng Châu Nhuận Phát từng cùng nhau tham dự một sự kiện thời trang của Chanel. Khi đó, Trần Hội Liên vẫn xuất hiện rạng rỡ, tươi tắn với gương mặt trông đầy đặn hơn.

Châu Nhuận Phát và Trần Hội Liên đã kết hôn gần 40 năm, được xem là cặp đôi kiểu mẫu trong giới giải trí. Trần Hội Liên vốn xuất thân từ gia đình giàu có nổi tiếng tại Singapore, trong khi Châu Nhuận Phát xuất thân nghèo khó, chưa học hết trung học. Thời điểm họ gặp nhau, nam diễn viên mới bắt đầu gây được tiếng vang.

Sau khi về chung một nhà, Trần Hội Liên đảm đương trọng trách quản lý công việc của chồng. Bà nổi tiếng thẳng thắn, quyết đoán và luôn biết cách bảo vệ ông xã. Một người trong giới từng tiết lộ Trần Hội Liên không ngại va chạm với thế lực xã hội đen để đòi quyền lợi chính đáng cho chồng.

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này - Ảnh 2

Những năm gần đây, Châu Nhuận Phát thường tham gia giải chạy marathon, hồi tháng 2, ông hoàn thành chặng half marathon (hơn 21 km) trong thời gian 2 giờ 24 phút 33 giây. Diễn viên hy vọng cải thiện từng chút một, có thể hoàn thành 21 km trong 2 giờ.

Hồi tháng 2, Châu Nhuận Phát ra mắt phim Thám tử phố Tàu 1900 với vai người đứng đầu hiệp hội do cộng đồng người Hoa thành lập tại Mỹ. Đây là phim hiếm hoi ông tham gia trong 5 năm qua. Khán giả Hong Kong thường trông thấy Châu Nhuận Phát leo núi, chạy bộ, đi ăn ở quán bình dân.

 

Tài tử còn lặn biển, nghiên cứu bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage, học cách sơ cứu khi gặp tai nạn trong quá trình vận động. 50 năm sự nghiệp, Châu Nhuận Phát gặt hái thành công với Võng trung nhân, Bến Thượng Hải, Dương gia tướng, Bản sắc anh hùng, Ngọa hổ tàng long, Thần Bài.

