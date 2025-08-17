Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát, cùng dàn sao Hồng Kông hội ngộ

Ngoài Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ, buổi gặp còn có vợ chồng tài tử Châu Nhuận Phát và vợ chồng đạo diễn nổi tiếng Đỗ Kỳ Phong... Trong bức ảnh chụp chung, Đỗ Kỳ Phong và Lương Triều Vỹ khoác vai thân thiết. Lưu Gia Linh cũng có tấm hình chụp riêng với Châu Nhuận Phát.

Mới đây, nữ diễn viên Lưu Gia Linh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh ghi lại cuộc hội ngộ của nhiều gương mặt huyền thoại của nền điện ảnh Hong Kong.

Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng, với hàng chục nghìn lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ phấn khích khi những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong một thời nay có dịp hội ngộ. Tất cả đều tỏ ra vui mừng khi gặp lại đồng nghiệp, có nhiều cử chỉ ấm áp, thân tình.

Ngoài bức ảnh chung, Lưu Gia Linh còn chia sẻ khoảnh khắc Lương Triều Vỹ và Đỗ Kỳ Phong đứng chung khung hình. Ở tuổi 70, tóc của Đỗ Kỳ Phong đã bạc gần hết, vóc dáng gầy đi trông thấy, trong khi Lương Triều Vỹ vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng. Một bức ảnh khác ghi lại cảnh Lưu Gia Linh chụp cùng Châu Nhuận Phát - nam diễn viên cũng ở tuổi 70, với nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều, gương mặt hồng hào và tràn đầy sức sống. Lưu Gia Linh xuất hiện với lớp trang điểm thanh lịch, tạo nét tươi tắn và cuốn hút.

Điểm thú vị là trong buổi gặp gỡ, Châu Nhuận Phát còn đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia cho Lương Triều Vỹ. Tấm ảnh Lương Triều Vỹ ngồi trên ghế sofa, chống cằm nhìn thẳng vào máy ảnh được Lưu Gia Linh chú thích bên dưới: "Ảnh chụp bởi Châu Nhuận Phát".

Nhóm nghệ sĩ này đều là những gương mặt từng trải qua thời kỳ huy hoàng của điện ảnh Hồng Kông. Không chỉ gắn bó qua nhiều dự án phim, họ còn có tình bạn lâu năm ngoài đời. Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là cặp đôi quyền lực hàng đầu của showbiz xứ cảng thơm, gắn bó hơn 30 năm và tổ chức đám cưới kín đáo tại Bhutan năm 2008.

Lưu Gia Linh và Châu Nhuận Phát cũng có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác trong nhiều tác phẩm kinh điển và là bạn đồng hành trong các chuyến đi bộ đường dài. Buổi gặp lần này cũng hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc Châu Nhuận Phát và vợ cùng xuất hiện chung, bởi từ trước cả hai vẫn giữ lối sống kín đáo.

Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong là cộng sự lâu năm của Lương Triều Vỹ và Châu Nhuận Phát, từng hợp tác trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Ông cũng là bạn đồng hành của Trương Thúc Bình - nhà thiết kế mỹ thuật tài ba, người có dấu ấn sâu đậm trong việc định hình phong cách hình ảnh và thẩm mỹ thị giác của điện ảnh Hồng Kông.