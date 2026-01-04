Vợ NSND Công Lý lên tiếng tin đồn về tài chính: 'Tôi nghèo đến mức đi chợ luôn đắn đo xem giá'

Hậu trường 04/01/2026 10:37

Mới đây, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ về tình hình tài chính của vợ chồng NSND Công Lý. Có người cho rằng, vợ chồng nam nghệ sĩ hết tiền, phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Một số người nói, họ vẫn thấy vợ 'cô Đẩu' dùng hàng hiệu, túi xịn...

Theo thông tin từ báo Dân trí, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý - cho biết, hằng ngày cô nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều nhận xét về mình và ông xã. Tuy nhiên, cô thường không để tâm, vì khá bận rộn.

Ngọc Hà kể rằng, gần một năm qua cô rất tiết kiệm, hầu như không đặt chân đến các trung tâm thương mại, thậm chí siêu thị ngay dưới tòa chung cư mình sống.

Phải đến ngày cuối cùng của năm 2025, cô mới ghé một trung tâm thương mại, dù không mua sắm gì nhưng vẫn được tiếp đón lịch sự. Điều khiến Ngọc Hà không khỏi ngỡ ngàng là từ khoảnh khắc đời thường ấy, cô lại bị đồn thổi rằng "đi mua sắm hoành tráng". 

"Khi ông xã bị ốm, tài chính của chúng tôi eo hẹp hơn nhiều. Tôi nghèo đến mức đi chợ luôn đắn đo xem giá sản phẩm nhưng chúng tôi chưa từng lên tiếng xin đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ. Tôi nghĩ, mình còn khoẻ, vẫn làm được việc nên luôn cố gắng cho gia đình", Ngọc Hà nói.

Vợ NSND Công Lý lên tiếng tin đồn về tài chính: 'Tôi nghèo đến mức đi chợ luôn đắn đo xem giá' - Ảnh 1
 Trước những tin đồn về tài chính của hai vợ chồng được chia sẻ trên mạng xã hội, Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý - lên tiếng

NSND Công Lý chưa khỏe hẳn nên Ngọc Hà là người gánh vác, chăm sóc cho chồng.

"Thời gian gần đây, tôi cũng livestream bán hàng trên mạng. Nhiều người nói sao không cho anh Lý ra ngồi để bán được nhiều hàng hơn nhưng tôi muốn độc lập kiếm tiền bằng sức lao động của mình, không muốn kéo tình thương của mọi người bằng hình ảnh của chồng", Ngọc Hà nói.

 

Khi được hỏi có đuối sức không khi vừa chăm sóc chồng, vừa phải lo kinh tế, Ngọc Hà thẳng thắn: "Tôi thấy mình lo liệu được mọi thứ và không bất hạnh như người ta nói. Tôi nghĩ điều bất hạnh của tôi là không kiếm được tiền. Hiện tại, tôi làm việc, lo được cho gia đình, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc".

Nói về những túi hàng hiệu, trang phục thường sử dụng, Ngọc Hà cho biết, đó là những mẫu túi, váy cô mua trước khi lấy chồng nhiều năm, không phải là những mẫu mới mua. Gần đây, cô cũng thanh lý một số sản phẩm không dùng đến.

"Mỗi lần đi sự kiện, chụp hình tôi cũng được các nhãn hàng tài trợ cho mượn trang phục nên không phải tốn tiền mua sắm. Mỗi lần chụp ảnh, nhãn hàng cũng yêu cầu tôi mặc trang phục theo phong cách của họ và chỉ sử dụng 1 lần nên tôi thường xuyên được các nhà thiết kế thân thiết cho mượn", Ngọc Hà nói.

Vợ NSND Công Lý lên tiếng tin đồn về tài chính: 'Tôi nghèo đến mức đi chợ luôn đắn đo xem giá' - Ảnh 2
Vợ NSND Công Lý có phong cách thời trang trẻ trung, cuốn hút

Vợ NSND Công Lý cho biết thêm, trong 4 năm qua cô làm việc khá chăm chỉ nhưng không dư được khoản nào vì đã dùng số tiền ấy để đưa ông xã sang Nhật chữa bệnh. Cô cũng mong rằng, sang năm 2026 mọi thứ sẽ khởi sắc hơn với gia đình mình. 

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Đời thường, Ngọc Hà sở hữu nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang cuốn hút.

 

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô cũng chính là người ở bên cạnh hỗ trợ công việc, giúp hình ảnh NSND Công Lý chỉn chu hơn.

Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian.

Hiện, anh dần bình phục, đã tham gia một số phim như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Trạm cứu hộ trái tim...

