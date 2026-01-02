Tấn Bo bật khóc cho biết bị gia đình Tấn Beo ngó lơ, không hề biết thông tin về đám cưới cháu ruột

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin liên quan đến Tấn Beo - Tấn Bo. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cách đây chưa lâu, đám cưới con trai Tấn Beo là diễn viên trẻ Tấn Lộc đã được diễn ra với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Hữu Nghĩa, Tấn Hoàng, Hiếu Hiền,...

Sự việc bắt nguồn từ lễ cưới của Tấn Lộc – con trai Tấn Beo – diễn ra cách đây không lâu, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như NSƯT Hữu Nghĩa, Tấn Hoàng, Hiếu Hiền… Tuy nhiên, dù là anh em ruột, Tấn Bo lại không xuất hiện trong ngày trọng đại này, làm dấy lên nhiều nghi vấn và kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào anh.

Đáng nói, dù là anh em ruột, song lễ cưới của con trai Tấn Beo lại thiếu vắng Tấn Bo. Điều này khiến cư dân mạng đặt ra nhiều nghi vấn, đồng thời chỉ trích Tấn Bo. Cho đến mới đây, Tấn Bo đã chia sẻ đoạn clip đính chính những thông tin lan truyền trên mạng xã hội thời gian vừa qua.

Tấn Bo bật khóc cho biết bị gia đình Tấn Beo ngó lơ, không hề biết thông tin về đám cưới cháu ruột - Ảnh 1
Tấn Bo khóc xin lỗi cháu trai

Theo đó, Tấn Bo cho biết, anh không hề biết hay nhận được thông báo, thiệp mời đám cưới của con trai Tấn Beo. Trong clip, Tấn Bo bật khóc gửi lời xin lỗi đến cháu, chia sẻ: "Lộc (Tấn Lộc) ơi, ngày mà đám cưới của con, thật sự ra lúc diễn ra đám cưới, chú Bo (Tấn Bo - PV) không hề biết, cũng không có thông tin nào từ gia đình cho chú Bo biết. Chú Bo nghĩ nếu ba con mạnh khoẻ thì cũng nhắn cho chú một tin rồi, giờ ba bệnh rồi. Chú Bo nghĩ chắc chắn ba con (Tấn Beo - PV) sẽ nhắn, dù giận, dù buồn gì đi chăng nữa. 

Bởi thế, con cũng đừng buồn, đừng giận chú Bo. Chuyện gia đình thì con cứ hỏi lại đi, bữa giờ chú Bo bị oan, người ta chửi chú Bo nhiều lắm. Con hiểu cho chú nhe con. Gia đình không thông tin, thiệp mời gì cả. Kể cả nếu là người ngoài đi chăng nữa, chỉ cần nhận một cái thiệp mời thôi là Bo sẽ có mặt...".

Đoạn clip sau khi được Tấn Bo chia sẻ đã trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, bùng nổ nhiều ý kiến trái chiều dù câu chuyện vẫn chỉ đang được chia sẻ một chiều, chưa rõ thực hư như thế nào. 

Tấn Bo bật khóc cho biết bị gia đình Tấn Beo ngó lơ, không hề biết thông tin về đám cưới cháu ruột - Ảnh 2
Tấn Bo - Tấn Beo thời còn diễn chung

Tấn Beo và Tấn Bo từng là cặp anh em nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả miền Nam, ghi dấu ấn đậm nét vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Những năm gần đây, Tấn Beo gần như rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng, phải điều trị và tập phục hồi chức năng trong thời gian dài. Trong khi đó, Tấn Bo lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và chỉ thỉnh thoảng tham gia biểu diễn tại các sân khấu có quy mô nhỏ.

Dù không tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ như anh trai, Tấn Bo vẫn là gương mặt hài quen thuộc, từng nhận được sự yêu mến của một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, khi truyền hình thực tế bùng nổ, đặc biệt là sự nở rộ của các gameshow giúp nhiều gương mặt trẻ nhanh chóng vụt sáng, Tấn Bo lại dần vắng bóng và gần như “biệt tích” khỏi sóng truyền hình. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ có xuất hiện trong một vài chương trình, song những dấu ấn để lại vẫn chưa đủ rõ nét để tạo sức hút với khán giả màn ảnh nhỏ.

Con gái Trường Giang và Nhã Phương hiếm hoi lộ diện trên sóng, được khen ngợi điều này

Con gái Trường Giang và Nhã Phương hiếm hoi lộ diện trên sóng, được khen ngợi điều này

Sau 7 năm về chung một nhà, Trường Giang và Nhã Phương có tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Cặp đôi chuẩn bị chào đón thêm thành viên nhí thứ 3. Thời gian đầu có con, cả hai giữ nguyên tắc không chia sẻ hình ảnh của các nhóc tỳ trên mạng xã hội. Sau thời gian giấu kín, Trường Giang - Nhã Phương đã phá lệ, để con gái đầu lòng xuất hiện công khai ở sự kiện.

