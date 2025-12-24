Tình hình của Ngân 98 sau khi bị bắt giam: Mẹ ruột bật khóc vì không được gặp con gái

Hậu trường 24/12/2025 16:54

Từ khi hoạt động nghệ thuật, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã liên tục gây ồn ào vì những chiêu trò phản cảm. Vào ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam Ngân 98 để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Khoảng 10 ngày sau, Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ.

Mới đây, em gái của Ngân 98 là Phương Anh đã livestream chia sẻ về chị gái sau khi bị bắt giam. Phương Anh cho biết mẹ đã khóc từ khi ở trại giam tới khi về nhà vì không được gặp Ngân 98.

Trên sóng livestream, em gái Ngân 98 tiết lộ dịp Tết có thể sẽ được thăm Lương Bằng Quang trong trại giam. Cô chia sẻ: "Tết là được gặp mặt anh Quang rồi còn chị Ngân thì chưa. Thế nên Tết này tôi không về mà ở lại thành phố Hồ Chí Minh".

 

Tình hình của Ngân 98 sau khi bị bắt giam: Mẹ ruột bật khóc vì không được gặp con gái - Ảnh 1
Công an TP HCM bắt tạm giam Lương Bằng Quang để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân với vai trò đồng phạm.

Từ tháng 5/2025, tên tuổi Ngân 98 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm. Ba sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000.

Do có tham gia vào quá trình đưa hối lộ cùng Lương Bằng Quang, Ngân 98 bị khởi tố thêm về tội danh này. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Ngân 98.

Hoa hậu Hà Kiều Anh, NS Thành Lộc cùng dàn sao hội tụ tại sự kiện đặc biệt, "nữ hoàng cảnh nóng" tái xuất

Tình hình của Ngân 98 sau khi bị bắt giam: Mẹ ruột bật khóc vì không được gặp con gái - Ảnh 2
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc liên quan tới Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Trong quá trình điều tra, ca sĩ - nhạc sĩ này có biểu hiện quanh co, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra. Khi khám xét căn hộ của Lương Bằng Quang - Ngân 98 tại phường Cát Lái (TP.HCM). lực lượng chức năng đề nghị mở két sắt để kiểm tra nhưng Quang cố tình gây khó dễ.

Lương Bằng Quang trình bày trong két sắt không chứa gì quan trọng nên không nhớ mật khẩu.

'Bóc trần' gia tài tiền tỷ của nữ nghệ sĩ Việt Hương trong năm 2024-2025

'Bóc trần' gia tài tiền tỷ của nữ nghệ sĩ Việt Hương trong năm 2024-2025

Từ hình tượng hài hước quen thuộc trên sân khấu và gameshow, Việt Hương đã lột xác qua các vai diễn đa dạng, mang về tổng doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng từ ba dự án nổi bật: Ma da (2024), Chị dâu (2024-2025) và Cục vàng của ngoại (2025). Những con số này không chỉ phản ánh sức hút thương mại mà còn thể hiện sự chuyển mình nghệ thuật của nữ diễn viên, giúp cô trở thành cái tên hot nhất nhì điện ảnh Việt trong giai đoạn này.

