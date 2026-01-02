Con gái Trường Giang và Nhã Phương hiếm hoi lộ diện trên sóng, được khen ngợi điều này

02/01/2026

Sau 7 năm về chung một nhà, Trường Giang và Nhã Phương có tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Cặp đôi chuẩn bị chào đón thêm thành viên nhí thứ 3. Thời gian đầu có con, cả hai giữ nguyên tắc không chia sẻ hình ảnh của các nhóc tỳ trên mạng xã hội. Sau thời gian giấu kín, Trường Giang - Nhã Phương đã phá lệ, để con gái đầu lòng xuất hiện công khai ở sự kiện.

Mới đây, bé Destiny còn lộ diện rõ mặt trên sóng livestream cùng với mẹ Nhã Phương. Cư dân mạng còn dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương của ái nữ nhà Trường Giang. Nhóc tỳ này còn ghi điểm vì sự ngoan ngoãn. Khi biết được nhiều người dành lời khen, bé Destiny liền chạy tới nói trước ống kính: "Con cảm ơn mọi người".

 

 

Thời gian gần đây, bé Destiny liên tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Trên sân khấu, con gái của Trường Giang - Nhã Phương tự tin sải bước, thể hiện phong thái chuyên nghiệp khiến nhiều người bất ngờ. Dù mới 6 tuổi, nhưng nhóc tỳ đã cho thấy thần thái nổi bật, không hề thua kém các người mẫu nhí chuyên nghiệp.

Con gái Trường Giang và Nhã Phương hiếm hoi lộ diện trên sóng, được khen ngợi điều này - Ảnh 1Con gái Trường Giang và Nhã Phương hiếm hoi lộ diện trên sóng, được khen ngợi điều này - Ảnh 2
Nhóc tỳ được khen ngợi vì sự dễ thương và ngoan ngoãn

Trước đó, Nhã Phương từng chia sẻ rằng cô và ông xã luôn tôn trọng sở thích cũng như cá tính riêng của con, không đặt áp lực hay ép buộc bé phải theo đuổi con đường nghệ thuật.

Con gái Trường Giang - Nhã Phương chào đời năm 2019, cả hai từng giấu kín bé suốt thời gian dài, đến khi con đã cứng cáp mới chính thức công khai. Thời điểm sinh con đầu lòng, Nhã Phương từng tiết lộ bị băng huyết mấy tiếng đồng hồ.

Con gái Trường Giang và Nhã Phương hiếm hoi lộ diện trên sóng, được khen ngợi điều này - Ảnh 3
7 năm sau khi kết hôn, Nhã Phương - Trường Giang hiện đang là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Việt

Cô chia sẻ: "Lúc đó tôi lì lắm, nhất định đòi sinh thường nên bị băng huyết. Mất máu nhiều quá nên tôi bị hôn mê. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn. Trộm vía là trời thương. Giai đoạn đó, tôi không trầm cảm, chỉ là sinh con xong thì tâm sinh lý thay đổi, dễ hờn, dễ buồn".

Trường Giang từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm nuôi dạy con gái với giới truyền thông: "Vợ tôi hay đăng ảnh làm lộ mặt con, hai vợ chồng cũng cãi nhau về chuyện đó. Nhưng thôi cũng thông cảm, phụ nữ khi làm mẹ thì rất yêu thương và muốn chia sẻ về con của mình là chuyện bình thường.

Sau này tôi cũng thôi không cãi nhau với Phương về vấn đề đó nữa. Vợ tôi hay hôn con và nói "cục vàng, cục kim cương" nên tôi cũng mắng hoài. Vì nói như thế con sẽ biết mình cưng con nó rất dễ sinh hư. Chúng ta nên nuôi dạy bình thường".

