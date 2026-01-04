Thành Long tiết lộ đã chuẩn bị sẵn một ca khúc vào ngày ông qua đời

Thành Long sinh năm 1954, là một trong những ngôi sao võ thuật có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông kết hôn với nữ diễn viên Đài Loan Lâm Phụng Kiều vào năm 1982 và có một con trai là Phòng Tổ Danh.

Tại buổi quảng bá bộ phim Quán gia gia ở Trung Quốc, Thành Long có những chia sẻ gây chú ý. Ông tiết lộ đã nhờ ê-kíp thực hiện một ca khúc đặc biệt, sẽ chỉ phát hành vào ngày ông qua đời.

“Tôi chỉ cần hát hai câu là mọi người sẽ khóc. Bài hát này các bạn cứ cất đi, nhớ kỹ, đến ngày tôi rời đi thì hãy phát nó. Già đi là một điều hạnh phúc. Con người rồi ai cũng sẽ già", diễn viên chia sẻ.

Thành Long cho biết thêm, bản thân đã tiễn đưa quá nhiều người thân và bạn bè, Weibo của mình gần như chỉ toàn những lời tiễn biệt. Tâm thế sống của ông ở thời điểm này là: “Có điều gì muốn nói thì nói ngay, có việc gì muốn làm thì làm liền, không còn bận tâm đến những điều chưa biết ở phía trước”.

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc đến con trai Phòng Tổ Danh, công khai nói lời xin lỗi. Trước đông đảo khán giả, nam diễn viên thừa nhận những thiếu sót trong vai trò làm cha.

Thành Long cho biết trong nhiều năm, ông đã áp dụng cách giáo dục quá hà khắc với con trai, từ việc kiểm soát chặt chẽ sinh hoạt cá nhân đến cách giao tiếp hàng ngày. Ông thừa nhận: “Mỗi lần gặp là tôi mắng con, không có một câu nào nhẹ nhàng”.

 

Thậm chí, khi con trai gọi điện chúc mừng sinh nhật, ông cũng đáp lại lạnh lùng: “Không cần phải chúc mừng ngày lễ”. Theo Thành Long, sự khắt khe kéo dài khiến Phòng Tổ Danh dần hình thành tâm lý sợ hãi, né tránh cha mình.

Nam diễn viên chia sẻ, trong nhiều năm, cha con ông gần như không duy trì liên lạc thường xuyên, mỗi năm chỉ nói chuyện một lần rồi dần cắt đứt. Chỉ đến khi về già, qua lời nhắc nhở của bạn bè, Thành Long mới nhận ra mức độ tổn thương mà mình đã gây ra cho con trai. Ông bày tỏ sự hối tiếc, đồng thời cho rằng nếu có cơ hội làm lại, bản thân vẫn giữ sự nghiêm khắc nhưng sẽ lựa chọn một phương pháp giáo dục khác.

Hiện tại, nam diễn viên cho biết đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với con trai thông qua việc trò chuyện qua mạng xã hội, cùng nhau đi du lịch và dành thời gian bên nhau nhiều hơn, dù thừa nhận khoảng cách giữa hai cha con vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ.

Ngoài cuộc hôn nhân chính thức, Thành Long từng gây chú ý khi công khai thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng với cựu hoa hậu Hong Kong Ngô Ỷ Lợi, có thêm một con gái là Ngô Trác Lâm vào năm 1999. Nam diễn viên cho biết đây là “sai lầm cá nhân” nhưng đến nay không duy trì mối quan hệ gắn bó với con gái.

Thành Long mới đây tham gia sự kiện quảng bá cho bộ phim mới về đề tài gia đình - Unexpected Family. Tại đây, ông hiếm hoi trải lòng về mối quan hệ với con trai Phòng Tổ Danh.

