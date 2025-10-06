Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

Theo cuốn tự truyện Tôi là Thành Long, hai người gặp nhau lần đầu vào đầu thập niên 1980 tại Mỹ, khi Thành Long đang chuẩn bị quay bộ phim The Killer Trench. Cả hai tình cờ gặp gỡ ở Disneyland rồi sau đó thường xuyên liên lạc, dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan điểm sống khiến họ sớm chia tay dù vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Sau nhiều thập niên hoạt động, tên tuổi Thành Long vẫn giữ sức hút đặc biệt. Ông liên tục xuất hiện trong các sự kiện lớn, từ khách mời đặc biệt trong concert của Vương Lực Hoành và nhóm nhạc Hàn Quốc Seventeen, đến tiết mục song ca cùng Dung Tổ Nhi tại “Gala Phim và Âm nhạc Vùng Vịnh Lớn”. Đáng chú ý, hành động thân mật khi ông vỗ lưng nữ ca sĩ trên sân khấu cũng khiến mạng xã hội “bùng nổ” bình luận. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán nhất những ngày qua lại đến từ một đoạn phỏng vấn cũ năm 1995 được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Trong chương trình do Châu Lương Thục Nghi dẫn, Thành Long đã thẳng thắn nói về quan điểm tình cảm và mối quan hệ với “ngọc ngữ” Đặng Lệ Quân, người từng có mối tình ba năm sâu đậm với ông.

Trong đoạn video, Thành Long xuất hiện trẻ trung với áo sơ mi vàng và blazer đỏ cam, hình ảnh tiêu biểu của một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Ông nói đầy tự tin: “Cuộc sống của tôi chỉ toàn bạn bè và anh em. Tôi luôn thẳng thắn với bạn gái, vì sự nghiệp mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu ai đó cản trở con đường phim ảnh của tôi, tôi sẽ nói lời tạm biệt”.

Thành Long cũng gây chú ý khi bày tỏ quan điểm có phần gay gắt về phụ nữ trong giới giải trí: “Rất nhiều phụ nữ lấy tiền của chồng. Tôi chứng kiến điều đó không ít lần, nên luôn cẩn trọng với tài sản của mình. Ngày nay, giới trẻ quá thực dụng, đặc biệt là các cô gái, họ luôn tìm con đường ngắn nhất để kiếm tiền”. Khi nhắc đến Đặng Lệ Quân, ông cho biết mối quan hệ giữa hai người từng nảy sinh mâu thuẫn vì khác biệt trong cách sống: “Cô ấy muốn một thế giới chỉ có hai người, còn tôi thì không thể. Tôi cần bạn bè, cần anh em, vì họ là người giúp tôi phát triển sự nghiệp, điều mà bạn gái không thể làm được”. Dẫu từng cứng rắn là thế, Thành Long cũng thừa nhận bản thân hối tiếc khi nhớ về nữ danh ca. Trong một phần khác của buổi trò chuyện, ông nói với giọng trầm buồn rằng mình từng bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của Đặng Lệ Quân, điều khiến ông day dứt mãi sau này.

