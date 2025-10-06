Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 06/10/2025 12:02

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, tình duyên viên mãn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, Chính Ấn tương trợ, người tuổi Tý có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bạn có thể nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, khiến công việc tiến hành trôi chảy. Một số người sẽ được trao cho cơ hội học hỏi, bồi dưỡng kĩ năng trong thời gian này. 

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Thủy vượng báo hiệu cho bản mệnh những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là với những ai đang mắc các căn bệnh liên quan đến xương khớp. Hãy chú ý vận động vừa sức, ăn uống khoa học và tuân theo các chỉ định của bác sĩ.

Con giáp tuổi Dần 

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, Tam Hội giúp sức khiến người tuổi Dần có đầu óc nhanh nhạy, bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn và khiến mọi người lùi bước. 

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa, bạn được mọi người yêu mến do biết cách cư xử. Bạn luôn kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai. Bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Con giáp tuổi Thìn 

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, nhờ có Tam Hợp che chở, cát thần này sẽ giúp cho công việc của người tuổi Thìn tiến triển trôi chảy vô cùng, mọi thứ đang tiến băng băng không gặp phải vật cản gì. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành công việc đúng như mong đợi.

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày Thổ dưỡng cho Kim nên đường tình của bản mệnh khá suôn sẻ và thuận lợi. Đôi lứa hòa thuận, tình yêu tỏa sáng lấp lánh, mang theo nhiều động lực cho con giáp này phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, sớm thành Đại Gia, vận may mỉm cười, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, sớm thành Đại Gia, vận may mỉm cười, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, sớm thành Đại Gia, vận may mỉm cười, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng nửa cuối tháng 8 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên