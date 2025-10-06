Quảng Ngãi: Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân hoảng hốt tỉnh giấc vì giường rung lắc

Xã hội 06/10/2025 09:33

Một trận động đất mạnh 4,9 độ Richter xảy ra lúc rạng sáng nay 6/10 tại Quảng Ngãi. Rung chấn lan xa khiến nhiều người ở Gia Lai, Đà Nẵng cũng giật mình vì cảm nhận rõ mặt đất rung chấn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 6/10, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu phát liên tiếp 9 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra từ lúc 0 giờ 41 đến 5 giờ 57 sáng, trong đó có một trận động đất với cường độ lớn 4,9 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 41 phút sáng nay 6.10, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ bắc, 108,141 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 1 giờ cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2.6 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.875 độ vĩ bắc, 108.146 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đặc biệt, vào lúc 1 giờ 28 phút cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 4.9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.871 độ vĩ bắc, 108.130 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Quảng Ngãi: Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân hoảng hốt tỉnh giấc vì giường rung lắc - Ảnh 1
Trận động đất mạnh 4.9 độ xảy ra lúc rạng sáng nay ở Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Tiền Phong. 
 

Đặc biệt, trận động đất mạnh 4,9 độ Richter này khiến nhiều người dân ở Gia Lai cũng cảm nhận được rung lắc mạnh.

"Tôi đang nằm ngủ thì thấy giường rung lắc, khoảng 5 giây, tỉnh ngủ luôn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận động đất", ông Nguyễn Đình Long (ở tỉnh Gia Lai) chia sẻ.

Theo thông tin báo Tiền Phong, trước đó, tại xã Măng Bút cũng xảy ra liên tiếp các trận động đất khác. Tổng số trận từ tối 5/10 qua đến 5h57p sáng 6/10, tại xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra liên tiếp 19 trận động đất.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5 độ hay trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.

Theo các nhà khoa học, “động đất kích thích” là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

Ông Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất cho biết, theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng khó có khả năng lớn hơn 5.5 độ. Tuy nhiên vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này.

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.

 

 

