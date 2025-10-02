Nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, sớm thành Đại Gia, vận may mỉm cười, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ tính cách hiền hòa, cởi mở. Nếu còn độc thân, con giáp này nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất mỗi khi gặp khó khăn và là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.





Trên phương diện tài lộc, do có Thiên Tài phù trợ, bạn có cơ hội phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, dù khoản tiền đó là lớn hay nhỏ, bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc. Hãy kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình.

Con giáp tuổi Tuất

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, Thiên Ấn hỗ trợ cho con giáp tuổi Tuất đang làm công việc như nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, dịch vụ.... Những người này chăm chỉ thì càng gặt hái được thành công như mong đợi, nếu ai chưa được vị trí mơ ước thì cũng hãy chăm chỉ và nỗ lực không ngừng bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Thủy xung khắc là dấu hiệu tốt để bản mệnh có thể cải thiện mối quan hệ tình cảm với người yêu hoặc với bạn bè, hàng xóm. Nếu hai người từng có hiểu nhầm thì đây là cơ hội để giải tỏa căng thẳng.

Theo ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay cần kiêng cữ những việc như: Chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Bản mệnh nên lưu ý điều này để tránh xui xẻo.

Con giáp tuổi Thìn

Nửa cuối tháng 8 âm lịch, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn không có nhiều biến động. Nhờ cục diện tam hợp, con giáp này cảm thấy rất hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, bản mệnh thường không duy trì được hứng thú trong thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng một khi đã bắt đầu làm một việc gì đó thì nên cố gắng kiên trì đến cùng, bởi nếu chỉ làm theo cảm hứng thì bản mệnh sẽ mãi chẳng hoàn thành một cách thực sự tốt. Vận trình tài lộc tương đối ổn định, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này.

Tuy nhiên, ngũ hành tương khắc, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Tử vi nhắc con giáp này, mỗi khi có vấn đề xảy ra, cần bình tĩnh nghe đối phương giải thích, không nên tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!