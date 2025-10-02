Rau lang là 'thần dược' dân dã nhưng 5 đối tượng này phải hết sức lưu ý khi ăn

Dinh dưỡng 02/10/2025 11:30

Rau lang là loại rau dân dã phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên nếu bạn không ăn đúng cách thì rau lang có thể gây ra một số vấn đề đối với sức khỏe như táo bón, dị ứng, tương tác với thuốc...

Rau lang (lá và ngọn non của cây khoai lang) là một loại rau dân dã, quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ dễ trồng, dễ chế biến, rau lang còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, thậm chí có nhiều vitamin hơn cả củ khoai lang. Tuy nhiên, một số đối tượng cần lưu ý khi sử dụng loại rau này.

Rau lang là 'thần dược' dân dã nhưng 5 đối tượng này phải hết sức lưu ý khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe nổi bật

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao giúp kích thích nhu động ruột, làm sạch đường ruột và phòng ngừa táo bón hiệu quả.

Thanh nhiệt, giải độc: Theo Đông y, rau lang có tính mát, vị ngọt, giúp làm mát cơ thể, giải độc, lợi tiểu.

Tốt cho người tiểu đường: Đọt rau lang non có chứa chất gần giống insulin tự nhiên, cùng với axit chlorogenic, có khả năng hỗ trợ điều hòa và giảm lượng đường trong máu.

Chống oxy hóa và ngừa ung thư: Giàu polyphenol và anthocyanin (đặc biệt là rau lang tím) giúp chống lại các gốc tự do, có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của một số loại tế bào ung thư.

Bổ máu và tăng cường thị lực: Chứa Sắt giúp phòng ngừa thiếu máu và Beta-caroten (chuyển hóa thành Vitamin A) tốt cho mắt.

5 Đối tượng nên thận trọng hoặc không nên ăn rau lang

Mặc dù có nhiều lợi ích, việc ăn rau lang quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ra những tác động không mong muốn. Dưới đây là 5 nhóm đối tượng nên thận trọng hoặc hạn chế ăn rau lang:

Người bị sỏi thận: Rau lang chứa một lượng axit oxalic. Chất này có thể liên kết với canxi trong đường tiết niệu, tạo thành canxi oxalat, làm tăng nguy cơ hình thành hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng sỏi thận.

Lời khuyên: Nên hạn chế, nếu ăn thì nên luộc kỹ và bỏ nước luộc đầu để giảm bớt axit oxalic.

Người có hệ tiêu hóa yếu (đặc biệt là người già và trẻ nhỏ): Hàm lượng chất xơ không hòa tan trong rau lang khá cao. Dù chất xơ tốt cho nhu động ruột nhưng nếu ăn quá nhiều hoặc khi hệ tiêu hóa yếu, nó có thể gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng hoặc thậm chí là tiêu chảy.

Lời khuyên: Nên ăn với lượng vừa phải, chế biến chín mềm (luộc, nấu canh) thay vì ăn sống hoặc xào quá nhiều dầu mỡ.

Người đang bị tiêu chảy cấp: Rau lang có tính nhuận tràng mạnh (nhờ chất nhựa tẩy trong lá non). Việc ăn rau lang khi đang tiêu chảy sẽ càng khiến tình trạng mất nước và rối loạn tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn.

Người có huyết áp thấp hoặc đang đói bụng: Rau lang có tác dụng hạ huyết áp (do có tính lợi tiểu và chứa một số hoạt chất). Ăn rau lang, đặc biệt là lúc bụng đói, có thể khiến huyết áp giảm quá mức, dẫn đến các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

Lời khuyên: Không nên ăn rau lang khi bụng rỗng. Người huyết áp thấp nên ăn lượng nhỏ và kết hợp với các thực phẩm khác.

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Rau lang là nguồn cung cấp Vitamin K dồi dào. Vitamin K là yếu tố quan trọng trong quá trình đông máu. Nếu đang dùng thuốc làm loãng máu (chống đông), việc ăn quá nhiều rau lang sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc, có nguy cơ gây rối loạn đông máu.

Lời khuyên: Cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần ăn cho phù hợp.

Nên ăn rau lang với lượng vừa phải, ăn xen kẽ với các loại rau xanh khác để cân bằng dinh dưỡng, và luôn chế biến chín kỹ trước khi ăn.

