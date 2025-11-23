Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Đời sống 23/11/2025 09:49

Hôm nay, ngày 23/11/2025 vàng miếng SJC chốt tuần giảm trở, người mua sau một tuần bị lỗ 2,6 triệu đồng một lượng.

 

Theo báo Thanh Niên, sáng 23/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 148,4 triệu đồng/lượng, bán ra 150,4 triệu đồng, giảm 600.000 đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua sau một tuần bị lỗ 2,6 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 500.000 đồng sau một tuần khi mua vào lên 146,5 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần bị lỗ 3 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm 200.000 đồng khi mua vàng nhẫn xuống 147,6 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng. Dù vậy, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm, người mua giảm khoảng 3 triệu chỉ sau 1 tuần. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.066 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng liên tục đi ngang quanh vùng 4.000 USD khiến giới chuyên gia lẫn các nhà đầu tư đều bối rối.

Kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco ở phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng chỉ có 15% tin rằng giá vàng sẽ tăng trở lại; 31% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 54% cho rằng giá đi ngang.

Số lượng chuyên gia dự báo giá vàng đi ngang áp đảo, phản ánh sự khó đoán - chưa rõ xu hướng của kim loại quý về diễn biến trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 228 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng hơn. Cụ thể, có tới 61% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 19% dự báo giá vàng giảm và 20% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Ông David Morrison, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, bày tỏ sự thận trọng về giá vàng này trong ngắn hạn. Triển vọng của vàng có vẻ không chắc chắn, vùng giá hiện tại quanh 4.066 USD/ounce chưa khuyến khích lực mua mới.

Bất chấp làn sóng bán tháo do cổ phiếu công nghệ dẫn dắt trên khắp các thị trường chứng khoán, hiện vẫn chưa thấy tín hiệu thể hiện các nhà đầu tư đang tìm kiếm vàng như một tài sản trú ẩn an toàn thay thế.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. Vàng đã chịu được áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,4 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2025: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc, vàng miếng SJC lên trên 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2025: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc, vàng miếng SJC lên trên 150 triệu đồng

Hôm nay, ngày 22/11/2025, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại sau chuỗi ngày lao dốc do nhu cầu trú ẩn an toàn từ các nhà đầu tư. Giá vàng trong nước bật tăng trở lại lên trên 150 triệu đồng mỗi lượng.

