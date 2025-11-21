Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

Hôm nay, ngày 21/11/2025, giá vàng thế giới sụt giảm trong bối cảnh dữ liệu việc làm tại Mỹ tốt lên, chứng khoán châu Âu tăng điểm rất mạnh.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 21/11, giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới đi lùi. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng ở mức 148,3 triệu đồng/lượng, bán ra 150,3 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tương tự, Ngân hàng ACB niêm yết giá mua vàng miếng hiệu SJC và ACB cùng mức 148,8 triệu đồng và bán ra 150,3 triệu đồng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vào 146,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng... Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giao dịch vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường khi mua vào 147,8 triệu đồng và bán ra 150,8 triệu đồng.

Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 20,9 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu này cao hơn 19 triệu đồng. Giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo thị trường thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 21/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.078 USD/ounce, giảm 32 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.110 USD. Giá vàng giao tháng 12 cũng lùi về 4.067 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce. Tuy nhiên, so với ngày hôm qua, mức giá chênh lệch không đáng kể.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới suy yếu đến từ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ . Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế tạo thêm 119.000 việc làm phi nông nghiệp, gấp hơn 2 lần mức dự báo 50.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế. Con số việc làm mới đã đủ mạnh, làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ thận trọng hơn trong việc giảm thêm lãi suất. Yếu tố này có thể làm cho giới đầu tư tài chính lo ngại đồng USD duy trì sức mạnh, tác động không tốt đến thị trường vàng. Đáng chú ý, BLS thông báo sẽ hủy công bố báo cáo việc làm tháng 10 do thiếu dữ liệu đầy đủ (ảnh hưởng từ bão), và một phần dữ liệu tháng 10 sẽ được gộp vào báo cáo tháng 11. Điều này khiến thị trường giảm đáng kể xác suất Mỹ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % cơ bản trong cuộc họp ngày 10-12 sắp tới. Trong khi đó, đà tăng của cổ phiếu công nghệ Mỹ đã kéo theo chứng khoán châu Âu tăng điểm rất mạnh, làm giảm nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

