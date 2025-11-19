Giá vàng hôm nay, ngày 19/11/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 21 triệu đồng/lượng

Đời sống 19/11/2025 09:07

Hôm nay, ngày 19/11/2025, giá vàng thế giới bật tăng khi nhà đầu tư ký vọng Mỹ tăng thêm lãi suất, chứng khoán quốc tế bị bán tháo.... kéo theo vàng trong nước tăng trở lại.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 148,7 triệu đồng, bán ra 150,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng lên 147,7 triệu đồng, bán ra 150,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào lên 148,7 triệu đồng, bán ra 150,7 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào lên 148,7 triệu đồng, bán ra 150,7 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 147 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 19/11/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 21 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước chậm hơn thế giới nhưng vàng miếng SJC vẫn đang đắt hơn 21 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ 30 phút ngày 19-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế lên tới 4.074 USD/ounce, tăng 74 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại mạnh mẽ, nhờ làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán quốc tế và những lo ngại ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Các nhà đầu tư đang chuyển vốn sang vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là trên thị trường lao động Mỹ và áp lực từ bong bóng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là động lực dài hạn hỗ trợ giá. Theo ước tính từ Goldman Sachs Group và hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đã bổ sung khoảng 15 tấn vàng vào kho dự trữ ngoại hối trong tháng 9. Thông tin này có thể đã tác động rất lớn đến xu hướng của giá vàng hôm nay.

