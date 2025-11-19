Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả hậu kiểm sản phẩm của Mailisa

Sở Y tế TP.HCM kiểm tra công ty TNHH SX thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare, phát hiện 10 sản phẩm mỹ phẩm Doctor Magic thiếu hồ sơ an toàn và sai thông tin nhãn phụ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 18/11, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết sở đã kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM) cách đây 2 tháng.

Công ty trên có số giấy phép kinh doanh: 0314633814, đăng ký lần đầu ngày 20-9-2017, thay đổi lần thứ 1 ngày 14-12-2017, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Phan Thị Mai). Công ty đứng tên chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường 34 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở xuất trình 10 sản phẩm đang đưa ra lưu thông theo danh sách gồm: Doctor Magic - ying run cream; Doctor Magic - moisturizing bare face cream; Doctor Magic - royal lady' s cream; Doctor Magic - nourishing cream; Doctor Magic 72- hour lock water repair cream; Doctor Magic - light dark cream; Doctor Magic - nano bb crem; Doctor Magic - conditioning skin water efreshing oil - control face wash và Doctor Magiс - amino acid cleanser. Tất cả đều có xuất xứ từ Công ty Guangzhou Zengqui medical & biological technology Co,. Ltd (Quảng Châu, Trung Quốc).

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra nhãn của các sản phẩm nêu trên ghi nhận: 10/10 sản phẩm có nội dung đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường trên nhãn phụ ghi chưa đúng với thông tin trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm mỹ phẩm do hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa quảng cáo, buôn bán

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF, đây là hồ sơ bắt buộc chứng minh sản phẩm an toàn) của các sản phẩm phần 2, 3, 4. Phần 1 chỉ xuất trình phiếu công bố, giấy chứng nhận lưu hành tự do của 34 sản phẩm.

Trên nhãn phụ các sản phẩm ghi: Công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm: Hongkong maika beauty biotechnology limited Room 1503m, 15/F Carnival Commercial Building 18 Java Road, North Point, Hong Kong. Nhà nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam: Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK MK Skincare: K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM.

Tuy nhiên trên phiếu công bố chỉ ghi K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM cho hay công ty còn tồn đọng, chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm đối với các sản phẩm được kiểm tra.

Cụ thế thiếu phần 1 (nhãn sản phẩm, tờ hướng dẫn sử dụng, công bố về sản xuất, đánh giá an toàn mỹ phẩm, tài liệu thuyết minh tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm); phần 2, phần 3 và phần 4.

Địa chỉ, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường trên nhãn phụ ghi chưa đúng với thông tin trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bên dàn siêu xe trị giá trăm tỷ

Căn cứ kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra Sở Y tế yêu cầu công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, chỉ được phép đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng quy định.

Chỉ thực hiện quảng cáo khi đã được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Đồng thời khẩn trương khắc phục tồn tại nêu trên và gửi báo cáo khắc phục về Sở Y tế trước ngày 27-9-2025.

 

Hai tuần sau, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare đã có biên bản giải trình và cam kết khắc phục gửi đến Sở Y tế TP.HCM, sau khi công ty bị sơ suất khi in ấn và dán tem phụ cho một số lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu dẫn đến sai thông tin.

Công ty này giải trình nguyên nhân là do nhân viên phụ trách in ấn đã lấy nhầm mẫu thiết kế tem phụ chưa được duyệt trước đó để đi in, dẫn đến sai sót. Công ty chưa có quy trình kiểm duyệt cuối cùng trước khi in tem phụ, gây ra thiếu sót.

Với sơ suất này, công ty cam kết in và dán lại toàn bộ tem phụ đúng thông tin tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare, đồng thời đã xuất trình bổ sung hồ sơ thông tin sản phẩm.

"Từ nay, toàn bộ sản phẩm nhập khẩu và lưu hành trên thị trường đều có nhãn phụ đúng quy định, thể hiện rõ Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam.

Chúng tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết không để xảy ra sai sót tương tự trong tương lai", biên bản giải trình nêu rõ.

