Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự 05/01/2026 20:29

Vậy mà mới đây, anh liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi, đòi đến nhà thăm con, trong khi trước đó, vài ba tháng anh mới gặp con một lần, lần nào cũng là tôi đưa con ra ngoài quán cà phê cho gặp.

Vợ chồng tôi ly hôn tính đến nay đã được gần 3 năm. Trước khi chia tay, chúng tôi cùng sống chung với bố mẹ tôi, thế nên khi ly hôn, chồng tôi là người phải dọn ra ngoài, chỉ mang theo đồ đạc của mình. Con cái tôi được giành quyền nuôi, hàng tháng anh đều chu cấp tiền cho con như đã thỏa thuận.

Chồng cũ của tôi làm nghề sửa chữa cơ khí, từ lúc còn yêu cho đến lúc cưới về thì anh đã xây dựng được một xưởng cơ khí nhỏ riêng cho mình mà không cần phải đi làm thuê cho ai cả. Kinh tế chúng tôi lúc ấy khá ổn định, nhưng do chưa tìm hiểu kĩ mà vội cưới nên chúng tôi không thể tiếp tục ở bên nhau vì liên tục bất đồng. Anh lại có thêm tật xấu là cờ bạc nên tôi chẳng tiếc nuối mà ly hôn ngay. Sau khi đường ai nấy đi, chúng tôi dường như chẳng gặp lại, trừ lúc cho anh gặp con.  

Vậy mà mới đây, anh liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi, đòi đến nhà thăm con, trong khi trước đó, vài ba tháng anh mới gặp con một lần, lần nào cũng là tôi đưa con ra ngoài quán cà phê cho gặp. Ban đầu tôi từ chối với lý do không muốn bố mẹ tôi nhìn thấy anh lại buồn cho con gái mình, nhưng anh cứ “tấn công” điện thoại tôi, nằng nặc đòi vào nhà bằng được. Anh nói có món đồ rất quan trọng đã để quên khi dọn khỏi nhà mà chỉ có anh mới biết vị trí.

Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước sự khẩn thiết của anh, tôi cầm lòng không đậu, bèn nhân lúc bố mẹ không có ở nhà để cho anh vào. Tưởng thứ đồ anh muốn lấy là gì, nào ngờ chỉ là một quyển sách cũ. Tôi giật lại quyển sách để xem có gì bên trong, thì ra là tiền.

Nhìn thoáng qua cọc tiền dày trong cuốn sách, tôi đoán số tiền này chắc cũng tầm 7 – 10 triệu đồng, tôi sững sờ khi biết sự thật thầm kín mà anh giấu. Thì ra, do bài bạc rượu chè, anh bán dần bán mòn vật tư trong xưởng cơ khí, nợ nần cứ tiếp tục chồng chất, chẳng còn cách nào, anh chợt nhớ ra món “quỹ đen” mà anh từng giấu khi còn sống chung với tôi.

Tôi nhìn chồng cũ mình lúc này với một ánh mắt thương hại. Tôi quyết tâm không giúp đỡ, bởi tôi biết, giúp lần này, thì lần khác anh sẽ quen thói, lại tìm đến nhà tôi để xin xỏ. Nhưng nhìn người đã từng là chồng mình hiện đang “thê thảm” như thế này, tôi cũng không nỡ ngó lơ. Tôi thật sự không biết phải làm sao mới phải?

(ngochien...@gmail.com)

Chị gái khuyên em làm chuyện 'động trời', biết được lý đằng sau ai cũng phải khóc nghẹn

Chị gái khuyên em làm chuyện 'động trời', biết được lý đằng sau ai cũng phải khóc nghẹn

Chuyện này chị không chỉ nói một, hai lần mà hầu như ngày nào cũng nói, rồi còn lấy ví dụ, tìm một chi tiết nào đó trong đoạn tin nhắn giữa chúng tôi để chứng minh điều chị nó là thật.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Chồng tuyên ngôn 'đi hát phải có tay vịn', vợ không đánh ghen mà chỉ dùng 'độc chiêu' này khiến anh ta sợ đến già

Chồng tuyên ngôn 'đi hát phải có tay vịn', vợ không đánh ghen mà chỉ dùng 'độc chiêu' này khiến anh ta sợ đến già

Tiểu tam vác bụng bầu đến vòi tiền, chính thất bình thản gửi lại một tờ giấy khiến ả ta kinh hồn bạt vía 'bỏ của chạy lấy người

Tiểu tam vác bụng bầu đến vòi tiền, chính thất bình thản gửi lại một tờ giấy khiến ả ta kinh hồn bạt vía 'bỏ của chạy lấy người