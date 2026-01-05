Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Tâm sự 05/01/2026 20:35

Kể từ khi còn là 'vợ chồng son' với chồng cũ, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng chưa sinh con. Đợi vài năm cho ổn định thì mới tính chuyện này. Thế nhưng chưa kịp tính, chúng tôi đã chia tay.

Quyết định chia sẻ câu chuyện này, tôi đã rất đắn đo, vì tôi không biết mình có nhận được sự cảm thông của mọi người không hay lại bị “ném đá” gay gắt. Nhưng tôi mong muốn mọi người hãy lắng nghe, và giúp tôi nghĩ cách để xử lý ngay chuyện này.

Tôi với chồng ly hôn tính đến nay được gần 3 năm với lý do không hợp và hết yêu. Cả hai cũng không còn trẻ trung gì nữa, đều đã bước sang đầu 3 cả rồi. Chúng tôi quen nhau khi làm cùng một công ty. Kể từ lúc yêu cho đến cưới chỉ vỏn vẹn 4 tháng, và sau 2 năm bên nhau, chúng tôi quyết định ly hôn. Sau này, khi đã ly hôn, ngồi ngẫm lại, tôi cũng thấy rất hối hận vì lúc ấy đã không suy nghĩ kĩ mà quyết định quá vội vàng.

Kể từ khi còn là "vợ chồng son" với chồng cũ, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng chưa sinh con. Đợi vài năm cho ổn định thì mới tính chuyện này. Thế nhưng chưa kịp tính, chúng tôi đã chia tay. Tôi cũng không oán trách anh ấy nhiều, chỉ đơn giản là chia tay để cả hai thấy thoải mái, không còn mệt mỏi nữa là được.

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lỡ dở “chuyến đò” đầu tiên, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Tôi cũng có mối quan hệ mới, nhưng lần này tôi cẩn thận hơn. Chúng tôi dự định tìm hiểu thêm một thời gian nữa mới tiến xa hơn. Về phần chồng tôi, dù đã ly hôn, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy anh ấy trên mạng xã hội, dù không chủ động tìm kiếm hay liên lạc. Vậy mà dường như định mệnh xui khiến, tôi và chồng cũ gặp lại nhau trong một bữa tiệc của một người bạn từng rất thân thiết với chúng tôi.

Gặp lại nhau, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, lịch sự và không quá xa lạ với anh. Riêng anh, suốt buổi tiệc, anh lại dành thời gian để hỏi thăm tôi mọi thứ trong thời gian qua. Sau đó, anh có đề nghị đưa tôi về nhà sau khi buổi tiệc kết thúc. Tôi vui vẻ nhận lời nhưng không ngờ sau đó, do cả hai cũng đã có chút hơi men nên mọi thứ đã vượt ngoài kiểm soát.

Ngay lúc này, khi cầm kết quả trên tay, tôi không biết phải mở lời như thế nào với chồng cũ vì đã có em bé.

Theo tìm hiểu, hiện chồng cũ của tôi cũng đã có bạn gái. Tôi thật sự hoang mang và căm ghét bản thân mình. Bây giờ tôi nên làm gì đây?

(thihoang…@gmail.com)

