Cụ bà sợ hãi khi phát hiện con rắn độc bò vào phòng tắm nhà mình khiến người xem thót tim

Người phụ nữ lớn tuổi ở Wahroonga đã phát hiện con rắn đen bụng đỏ khi nó trườn vào phòng tắm. Rắn bụng đỏ là loài rắn có nọc độc, tuy nhiên, vết cắn của chúng không được coi là gây tử vong cho người lớn và chúng gây nguy hiểm hơn nhiều đối với vật nuôi và trẻ nhỏ.

Video 9 giờ 11 phút trước 9 giờ 11 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ba-so-hai-khi-phat-hien-con-ran-oc-bo-vao-phong-tam-nha-minh-khien-nguoi-xem-thot-tim-750169.html