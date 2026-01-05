Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lật nghiêng trên Quốc lộ 37

Đời sống 05/01/2026 11:45

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xe khách xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 5/1, tại Km472 quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. 

Vào thời gian trên, xe khách BKS 29F-016.xx. chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã lưu thông đến địa điểm trên đã bất ngờ bị lật nằm xuống mương nước bên đường, biến dạng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 25 hành khách. Vụ việc khiến 11 người bị thương, trong đó có 2 người bị gãy tay, 1 người bị gãy chân và 8 người bị thương nhẹ.

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lật nghiêng trên Quốc lộ 37 - Ảnh 1Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lật nghiêng trên Quốc lộ 37 - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 11 người bị thương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được sơ cứu ban đầu tại Trạm Y tế xã Phiêng Pằn. Những trường hợp nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Một vụ cháy nhà xảy ra trong đêm tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp đã khiến 2 trẻ nhỏ tử vong. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cha mẹ các cháu đi vắng.

Từ khóa:   xe khách lật nghiêng tin moi tai nạn giao thông

