Cháy lớn xưởng sản xuất mút xốp ở TP.HCM, khói lửa cuồn cuộn bốc lên cao

Đời sống 05/01/2026 14:17

Vụ cháy xưởng chứa nhiều mút xốp xảy ra khoảng 9h15 ngày 5/1, trên đường Trần Quang Diệu, phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h15 ngày 5/1, lửa bùng lên tại xưởng sản xuất mút xốp trên đường Trần Quang Diệu, phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nhiều người tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành.

Cháy lớn xưởng sản xuất mút xốp ở TP.HCM, khói lửa cuồn cuộn bốc lên cao - Ảnh 1
Nhà xưởng cháy lớn kèm theo cột khói cao hàng chục mét - Ảnh: Báo Dân trí

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan ra cả khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2. Đồng thời, lửa có nguy cơ cháy lan qua các cơ sở kinh doanh bên cạnh và trạm biến áp phía trước.

Các nhà dân xung quanh hô hoán di dời tài sản ra đường đề phòng cháy lan.

Cháy lớn xưởng sản xuất mút xốp ở TP.HCM, khói lửa cuồn cuộn bốc lên cao - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy xưởng chứa nhiều mút xốp ở phường Tân Đông Hiệp, TPHCM - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều mũi tiếp cận vụ cháy.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế, nhiều tài sản trong nhà xưởng cháy rụi; một số nhà dân sát vách bị ảnh hưởng, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện, cảnh sát tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

