Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Tâm sự 05/01/2026 20:38

Nỗi uất ức nghẹn lên trong tôi, nước mắt trực trào ra. Tôi như một con thú hoang gào lên, chạy xô đến giằng lấy điện thoại của chồng định bụng quẳng ra ngoài cửa sổ. Chồng tôi đã nhanh chóng bật dậy, hai vợ chồng cùng giằng co cái điện thoại.

Điện thoại là vật bất ly thân với chồng tôi. Trước khi đi ngủ hay sáng sớm mở mắt đã thấy chồng ôm điện thoại, chỉ còn nước chưa ôm hôn hay nói chúc ngủ ngon "cục gạch" ấy nữa thôi các mẹ ạ.

Số tiền đầu tư cho "dế yêu" cũng không hề rẻ. Cứ có dòng nào mới ra là chồng tôi lại nhăm nhe mua cho bằng được, mặc vợ con có nói gì đi nữa.

 

Nhiều khi tôi còn nói đùa: “Người tình” của anh hao tốn tiền của quá nhỉ?

Mấy ngày Tết, thời gian rảnh nhiều, anh dành tâm cho điện thoại nhiều hơn, thoáng cái lại ngồi ôm máy, mặc kệ cho vợ con bận bịu tối mặt, nào giò, nào thịt, nào bánh chưng… Các con lại gần là anh đuổi ra hoặc vào phòng đóng cửa một mình, vì vậy bọn trẻ cũng không quấn quýt với bố nữa.

Nhiều lúc tôi đâm nghi, lẽ nào chồng tôi tán tỉnh cô nào hay sao mà suốt ngày ôm máy vậy. Lén lút nhìn trộm thì tôi thấy chồng tôi chơi game, mấy trò bắn phá gì đó mà cánh thanh niên trẻ hay chơi. Bố của trẻ con rồi mà anh vẫn ham chơi vậy đó.

Tôi ngỏ lời khuyên anh nhiều lần mà không tài nào thay đổi được anh, chưa kể mỗi lần tôi mở miệng định nói là chồng tôi tỏ thái độ phản đối kịch liệt. Tôi giận chồng cả tuần chả nói câu nào, tưởng sẽ là cách trị chồng mê điện thoại hiệu quả nhưng tôi hoàn toàn sai, bởi rồi đâu vẫn lại đấy.

Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mang chuyện này kể với mẹ chồng mong được bà cảm thông, chia sẻ, ai dè mẹ chồng tôi buông lời: “Nó đi làm cả ngày vất vả rồi phải để cho nó nghỉ ngơi và thư giãn chứ”. Bà nói vậy thì tôi còn biết nói gì nữa đây. Chính bà nuông chiều con trai quá mức nên giờ anh ta lười nhác, không biết làm việc gì, động việc gì cũng đổ bể.

Hôm ấy, con gái sốt cao. Một mình tôi loay hoay lau người để con hạ sốt, rồi lấy thuốc, lấy nước cho con uống. Cơn sốt làm con bé mệt nhoài, mắt nhắm nghiền, nằm thiêm thiếp trên giường. Ấy vậy mà chồng tôi cũng chỉ hỏi qua loa lấy lệ rồi ra phòng khách ôm điện thoại.

Chừng nửa đêm, con bé đỡ sốt hơn, tôi nằm xuống bên cạnh mong chợp mắt một chút để lấy sức mai đi làm. Đang lơ mơ ngủ, chợt con gái kêu: “Mẹ ơi, cho con uống nước”.

 Người mệt rã rời, nhìn sang phòng khách thấy đèn sáng, đoán chồng đang thức tôi nói với sang: “Anh ơi, lấy cho con cốc nước”.

Một tiếng quát gầm sang khiến tôi tỉnh cả người: “Anh đang bận, tự dậy lấy đi”.

Tôi tỉnh hẳn người ngồi bật dậy chạy sang, chồng tôi đang nằm ngả người trên ghế thư giãn, chân gác lên bàn, hai tay cầm điện thoại chăm chú.

Nỗi uất ức nghẹn lên trong tôi, nước mắt trực trào ra. Tôi như một con thú hoang gào lên, chạy xô đến giằng lấy điện thoại của chồng định bụng quẳng ra ngoài cửa sổ. Chồng tôi đã nhanh chóng bật dậy, hai vợ chồng cùng giằng co cái điện thoại.

Được một lúc anh khỏe hơn nên giật lại, co chân chạy ra ngoài trong lúc nửa đêm. Tôi lao theo không kịp, giận tím người, quay lại nhà khóa luôn cửa.

Tôi nhắn tin ngay cho chồng: “Chúng ta không thể sống với nhau nữa. Ngày mai tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh”.

Ngay lập tức, tôi gọi điện cho mẹ chồng tôi thông báo: “Con xin lỗi mẹ, nhưng con và con trai mẹ không ở với nhau được nữa rồi. Con đã quyết định ly hôn”. Mẹ chồng tôi bất ngờ ú ớ không nói được gì.

Sáng mai, con gái đã đỡ sốt hơn, tôi đưa con về nhà mẹ đẻ và kể lại mọi việc cho mẹ tôi biết. Không ngờ mẹ tôi buông một câu: “Cuộc đời không sống được bao nhiêu mà phải cố, con cứ làm theo điều gì mà con đã quyết”.

Câu nói của mẹ càng khiến tôi vững tâm hơn với quyết định của mình.

Chồng tôi tối hôm qua đã về nhà mẹ đẻ. Chắc được bà xúi giục nên ngay buổi trưa, anh sang nhà tôi nói chuyện xin lỗi, muốn tôi cùng con trở về và hứa sẽ thay đổi.

Liệu tôi có nên cho anh một cơ hội?

 

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Kể từ khi còn là "vợ chồng son" với chồng cũ, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng chưa sinh con. Đợi vài năm cho ổn định thì mới tính chuyện này. Thế nhưng chưa kịp tính, chúng tôi đã chia tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Chồng tuyên ngôn 'đi hát phải có tay vịn', vợ không đánh ghen mà chỉ dùng 'độc chiêu' này khiến anh ta sợ đến già

Chồng tuyên ngôn 'đi hát phải có tay vịn', vợ không đánh ghen mà chỉ dùng 'độc chiêu' này khiến anh ta sợ đến già

Tiểu tam vác bụng bầu đến vòi tiền, chính thất bình thản gửi lại một tờ giấy khiến ả ta kinh hồn bạt vía 'bỏ của chạy lấy người

Tiểu tam vác bụng bầu đến vòi tiền, chính thất bình thản gửi lại một tờ giấy khiến ả ta kinh hồn bạt vía 'bỏ của chạy lấy người