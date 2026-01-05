Đi bộ trên vỉa hè đại lộ Tôn Đức Thắng, một người bị điện giật tử vong

Đời sống 05/01/2026 15:07

Cán bộ Công an phường An Hải, TP Hải Phòng cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, làm rõ cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, cán bộ Công an phường An Hải, TP Hải Phòng cho biết, hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Vào khoảng hơn 7h ngày 5/1, tại khu vực vỉa hè 339 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Hải, TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn làm một người chết.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm trên, khu vực vỉa hè ngập nước do triều cường dâng, nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè bỗng nhiên khựng lại, sau đó ngã ra và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường An Hải đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Hà Giang Lộc, sinh năm 2002. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân cái chết của anh Lộc có thể do điện giật.

Hiện Công an phường An Hải tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Đi bộ trên vỉa hè đại lộ Tôn Đức Thắng, một người bị điện giật tử vong - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 5/1, em Nguyễn Văn K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng để câu cá. Trong lúc đang câu cá, em K. không may vướng phải một đường dây bị rò điện, dẫn đến bị điện giật, ngã xuống đất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng và người dân gần đó đã nhanh chóng hô hoán, đưa nam sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo chính quyền địa phương, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Công nhân bị cọc sắt đè tử vong khi xây cao tốc TP.HCM - Long Thành

Công nhân bị cọc sắt đè tử vong khi xây cao tốc TP.HCM - Long Thành

Tối 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 1 công nhân tử vong trên công trường dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây.

