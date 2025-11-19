Phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên: Bà Phạm Thị Kim Dung, giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt 

Đời sống 19/11/2025 09:37

Với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án, giám đốc Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý hoa hậu Thùy Tiên) vắng mặt và có đại diện ủy quyền tham gia phiên tòa.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 19-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên: Bà Phạm Thị Kim Dung, giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt  - Ảnh 1
Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa sáng nay. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Tại phần thủ tục, theo thư ký báo cáo, có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi bị cáo có hai luật sư bào chữa.

Phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên: Bà Phạm Thị Kim Dung, giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt  - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Tòa án triệu tập 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tòa án. Tuy nhiên, chỉ có ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs), Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs) có mặt.

28 cá nhân còn lại vắng mặt, trong đó bà Phạm Thị Kim Dung (giám đốc Công ty Sen Vàng), Dương Đình Phan (Phó tổng giám đốc Công ty Sen Vàng), Phạm Thị Việt Mỹ (giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Sen Vàng), Trần Thái Minh Tâm (nhân viên) vắng mặt và có người đại diện theo ủy quyền tham gia phiên tòa.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, theo cáo trạng của VKSND Tối cao, kẹo Kera do Công ty Chị Em Rọt phân phối được gia công bởi Công ty Asia Life, có tên đầy đủ là "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies". Việc quảng bá sai sự thật và bán hàng giả đã tạo ra lợi nhuận "khủng" cho các bị can. 

Phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên: Bà Phạm Thị Kim Dung, giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt  - Ảnh 3
Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Từ ngày 17-12-2024 đến 26-2-2025, Công ty Asia Life xuất 30 hóa đơn giá trị gia tăng, bán 160.127 hộp kẹo Kera với tổng số tiền 5,62 tỉ đồng. Công ty Chị Em Rọt thanh toán 5,08 tỉ đồng cho nhà sản xuất, sử dụng 5.708 hộp tặng cho cơ quan, cá nhân và quảng bá sai sự thật về thành phần và công dụng sản phẩm.

Trong thời gian này, công ty đã bán 129.617 hộp kẹo cho 56.385 khách hàng, thu về 17,55 tỉ đồng, lợi nhuận 12,46 tỉ đồng. Đối với, 24.802 hộp chưa tiêu thụ đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Tại Kết luận giám định ngày 25-3-2025 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế, kết luận: "Trong mẫu sản phẩm gửi giám định có hàm lượng các chất như sau: Hàm lượng Xơ tổng: 1,01 g/100g; Hàm lượng Sorbitol: 33,9g/100g".

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy hàm lượng Sorbitol trung bình trong kẹo Kera chứa 33,8% Sorbitol. 

Phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên: Bà Phạm Thị Kim Dung, giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt  - Ảnh 4
Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Các bị cáo đã livestream (phát video trực tiếp thông qua các nền tảng trực tuyến trong thời gian thực) tổng cộng 6 lần để bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Cũng theo hồ sơ vụ án, sau khi xảy ra tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, đầu tháng 3-2025, Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công trao đổi với Lê Tuấn Linh, ký hợp đồng hợp thức hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên).

Mục đích loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm, Tiên chỉ là người quảng cáo.

Bà Dung đồng ý giao cho chị Phạm Thị Việt Mỹ trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng. Sau khi Tiên thống nhất dự thảo hợp đồng, chị Mỹ chuyển nội dung cho chị Thái Trần Minh Tâm soạn thảo Hợp đồng và trình anh Dương Đình Phan ký hợp đồng.

Hợp đồng được ký ngày 7-3-2025 nhưng đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12-12-2024 với tiêu đề "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU “KERA” - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN"), theo yêu cầu của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Đối với bà Dung cùng 3 cá nhân tại Công ty Sen Vàng, CQĐT xác định đã không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera. Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá kẹo Kera là việc cá nhân, không đại diện cho công ty.

Chỉ đến ngày 7-3-2025, sau khi được Tiên nhờ, bà Dung mới chỉ đạo 3 cá nhân tại công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến công ty.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Tiên. Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.

Cận cảnh hình ảnh đầu tiên của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục được dẫn giải tới tòa

Cận cảnh hình ảnh đầu tiên của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục được dẫn giải tới tòa

Thùy Tiên và đồng phạm bị cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo Kera, với mức phạt tiền 100-500 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm.

